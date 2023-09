Vincent Stuer kandidaat-voorzitter Open VLD: ‘Ik wil de partij door elkaar schudden’

Theater- en opiniemaker Vincent Stuer (47) is kandidaat-voorzitter voor Open VLD. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag.

Stuer lanceert zich in de krant als eerste uitdager van interim-voorzitter Tom Ongena (47). Begin juli tilde de blauwe partijtop Vlaams parlementslid Ongena op het schild als ‘waarnemend’ voorzitter na het plotse vertrek van Egbert Lachaert.

Stuer is een gevierd theatermaker, maar daarnaast draait hij al sinds 1999 mee binnen de liberale partij. Hij was onder meer speechwriter voor Karel De Gucht en Guy Verhofstadt. ‘Het zijn mensen waarmee ik lang heb samengewerkt. Niets tegen hen persoonlijk, maar je kunt niet met de huidige partijtop de volgende verkiezingen ingaan’, zegt Stuer. ‘Er is een wissel van de macht nodig, na vijf keer op rij met dezelfde mensen verkiezingen te hebben verloren. Als we nu niet vernieuwen, is het te laat. Open VLD zit in een existentiële crisis: we moeten nu alles doen om dat te voorkomen.’

Kandidaat-voorzitters hebben nog tot 17 september om hun papieren in te dienen. Het congres zelf volgt op 23 september. Stuer beseft dat hij voor een moeilijke opdracht staat. ‘Onze leden zitten gevangen in een dilemma: uit loyauteit willen ze de partijtop niet tegen de borst stoten, maar tegelijk hopen ze dat iemand de partij door elkaar schudt. Die persoon wil ik zijn.’