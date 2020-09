De Europese sociaaldemocraten zijn 'geschokt' over de dood van Jozef Chovanec. Kathleen van Brempt (S&D) en co. vragen een parlementair debat in het Europese halfrond over de zaak.

De Europese sociaaldemocraten (S&D) vragen een debat naar aanleiding van de zaak Chovanec. Jozef Chovanec kwam in 2018 onder omstreden omstandigheden om het leven in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Een van de aanwezige agentes deed bij het gespierde politieoptreden een Hitlergroet.

'De sociaaldemocraten in het Europees Parlement zijn geschokt door de beelden en de verslaggeving over het overlijden van Chovanec',aldus de Spaanse fractieleider Iratxe Garcia. 'Het optreden van de politie en de medische diensten zijn ronduit verontrustend. We moeten de xenofobische tendensen een halt toeroepen.'

Europarlementslid Kathleen Van Brempt vraagt aan de conferentie van fractievoorzitters om over de kwestie een debat in het parlement te organiseren. 'Ik ben ronduit ontsteld over de kwestie. Geen enkel geval van politiegeweld mag ongestraft blijven en volledige transparantie over alle details van de dood van de heer Chovanec moet aan het licht komen', klinkt het.

Het Slovaakse Europarlementslid Monika Benova roept de Unie op 'om het dossier nauwlettend te volgen opdat zoiets niet nogmaals kan voorvallen.' Bovendien wijst ze erop dat het Slovaakse parlement woensdag een resolutie heeft aagenomen waarin het de Europese Unie vraagt om de zaak-Chovanec onderzoekt.

De Europese nieuwswebsite Politico schreef enkele dagen geleden al dat de Commissie voor de vrijheden in het Europees Parlement (LIBE) de zaak zou willen opvolgen. Zo gaan er stemmen op om de voormalige secretaris-generaal van de federale politie en huidige topvrouw van Europol Catherine De Bolle uit te nodigen in de commissie.

