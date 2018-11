Europese N-VA-fractie tijdelijk met een lid minder

Nu hij tot de federale regering toegetreden is als minister van Defensie en Ambtenarenzaken, heeft Sander Loones (N-VA) de deur van het Europees Parlement achter zich moeten dichttrekken. Zijn opvolger Ralph Packet - de vroegere voorzitter van Jong N-VA - heeft zijn mandaat evenwel nog niet opgenomen, zodat de N-VA-fractie deze week in Straatsburg maar drie in plaats van vier leden telt.

Het parlement houdt deze week zijn maandelijkse plenaire vergadering in Straatsburg. Voorlopig blijft de zetel van Loones leeg, want Packet kan zijn mandaat om procedurele redenen nog niet onmiddellijk opnemen. Het is de bedoeling dat hij dat tijdens de volgende 'mini-plenaire', op 28 en 29 november in Brussel, wel doet.

Packet zal zich minstens een half jaar Europees Parlementslid kunnen noemen. In april volgend jaar houdt het halfrond zijn laatste vergadering van de huidige legislatuur, van 23 tot 26 mei worden over heel de EU verkiezingen gehouden. Op 2 juli start het nieuw verkozen parlement zijn werkzaamheden.