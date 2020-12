Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) beslist normaal maandag over een voorwaardelijke marktvergunning voor het coronavaccin van het Duitse BioNTech en het Amerikaanse Pfizer. Als dat het licht op groen zet, kan de vaccinatie tegen COVID-19 kort na Kerstmis starten.

Het BioNTech-Pfizer-vaccin, dat onder meer in de fabriek van Pfizer in Puurs wordt gemaakt, is voor 95 procent doeltreffend om COVID-19 te voorkomen, zo blijkt uit de klinische proeven. De bedrijven dienden op 1 december een aanvraag bij het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) in om een voorwaardelijke marktvergunning te krijgen.

Normaal neemt het comité voor medicijnen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA maandag een beslissing. Dat is ruim een week vroeger dan eerder gepland. Het CHMP zou pas op 29 december vergaderen over het kandidaat-vaccin, maar vanuit politieke hoek werd de druk opgevoerd om nog sneller te beslissen, nadat onder meer het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten al met inenten waren begonnen.

Licht op groen

Het CHMP zal de knoop wel pas doorhakken 'eens de data over de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van het vaccin robuust en volledig genoeg zijn om te bepalen of de voordelen van het vaccin opwegen tegen de risico's', benadrukt het EMA. Als het comité er maandag niet uitraakt, komt het op 29 december weer samen.

Zet het EMA het licht maandag op groen, dan zal de vaccinatie in de hele Europese Unie op 27, 28 en 29 december kunnen starten, zo zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdag op Twitter. Eerst moet de Europese Commissie na consultatie met de lidstaten nog formeel haar goedkeuring geven. Die procedure zou twee dagen na het advies van het EMA rond moeten zijn.

EU-akkoord met Pfizer

De Europese Commissie sloot in november al een akkoord met Pfizer en BioNTech over de aankoop van 200 miljoen doses, met een optie op nog eens 100 miljoen doses. Eenmaal beschikbaar worden de vaccins verdeeld onder de lidstaten. Net geen 5,1 miljoen doses zijn voor België bestemd.

Ook met vijf andere producenten heeft de Commissie een voorkoopcontract afgesloten. Het vaccin van het Amerikaanse Moderna zou het tweede op de Europese markt kunnen worden: het EMA wil de aanvraag op 6 januari beoordelen.

