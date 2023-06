Engie over kernuitstap: ‘Intentie om binnenkort akkoord te ondertekenen’

Het Franse energiebedrijf Engie, de uitbater van de kerncentrales in België, bevestigt dat er “belangrijke vooruitgang is geboekt” in de onderhandelingen met de federale regering over de levensduurverlenging van de reactoren Doel 4 en Tihange 3. Dat heeft een woordvoerster zaterdag gezegd.

‘We kunnen bevestigen dat er vrijdag een vergadering is geweest waar belangrijke vooruitgang is geboekt’, aldus Nele Scheerlinck, woordvoerster van Engie in België. ‘De gesprekken lopen nu intensief verder, met de intentie om binnenkort een akkoord te kunnen ondertekenen.’

Eerder had de woordvoerder van eerste minister Alexander De Croo al gesproken van ‘belangrijke vooruitgang’ in de onderhandelingen. Samen met minister van Energie Tinne Van der Straeten zou het in de loop van de komende dagen tot een deal moeten komen met Engie. Het kernkabinet moet dan het licht op groen zetten.

De regering en Engie sloten in januari al een princiepsovereenkomst over het langer openhouden van de twee reactoren, maar Engie wilde een maximumfactuur voor de ontmanteling van de andere centrales en de berging van het kernafval. Inhoudelijke details over de geboekte vooruitgang zijn niet bekend.