Voormalig staatssecretaris Els Van Weert keert terug naar de politiek. Ze wordt directeur Algemeen Beleid op het kabinet van vicepremier Petra De Sutter (Groen). Van Weert stopt als regiodirecteur van de Hogeschool Thomas More.

Van Weert was in het verleden Kamerlid, Vlaams parlementslid, voorzitster van Spirit en staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie in de regering Verhofstadt II. In haar thuisbasis Lier was ze gedurende een legislatuur schepen. Nadat ze eerder de nationale politiek vaarwel had gezegd, stopte ze in 2016 ook met de lokale politiek om aan de Thomas More Hogeschool aan de slag te gaan.

Achter de schermen

Nu maakt de 52-jarige Van Weert dus haar rentree op de nationale bühne, weliswaar achter de schermen. Ze wordt directeur Algemeen Beleid op het kabinet van Groen-minister De Sutter. Met andere woorden: ze wordt de kabinetschef voor het vicepremierschap.

Voor de specifieke bevoegdheden van de minister, namelijk Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, wordt Kurt Van Raemdonck kabinetschef. Van Raemdonck heeft ruime ervaring in de HR-sector. Hij was eerder zowel actief binnen de administratie als op kabinetsniveau. In 2018 ging hij aan de slag bij luchtverkeersleider skeyes.

Van Weert was in het verleden Kamerlid, Vlaams parlementslid, voorzitster van Spirit en staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie in de regering Verhofstadt II. In haar thuisbasis Lier was ze gedurende een legislatuur schepen. Nadat ze eerder de nationale politiek vaarwel had gezegd, stopte ze in 2016 ook met de lokale politiek om aan de Thomas More Hogeschool aan de slag te gaan. Nu maakt de 52-jarige Van Weert dus haar rentree op de nationale bühne, weliswaar achter de schermen. Ze wordt directeur Algemeen Beleid op het kabinet van Groen-minister De Sutter. Met andere woorden: ze wordt de kabinetschef voor het vicepremierschap. Voor de specifieke bevoegdheden van de minister, namelijk Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, wordt Kurt Van Raemdonck kabinetschef. Van Raemdonck heeft ruime ervaring in de HR-sector. Hij was eerder zowel actief binnen de administratie als op kabinetsniveau. In 2018 ging hij aan de slag bij luchtverkeersleider skeyes.