Elio Di Rupo hoopt op een post als Europees commissaris: ‘Hij blijft ambitieus en is in topvorm’

Elio Di Rupo verlaat de Belgische politiek, maar hoopt op een Europese verrijzenis.

Kieslijsten samenstellen is hogere wiskunde, ook en vooral bij de PS. Gender, leeftijd, regionale spreiding, minder of meer seculier, het was een vergelijking met variabelen die voorzitter Paul Magnette moest oplossen. Dat hij zelf, als Kamerlijsttrekker in Henegouwen, voor het federale niveau kiest, hoeft niet te verbazen. Bij de vorige formatie greep hij nipt naast de topjob van premier. Als er zich straks een tweede kans op de Wetstraat 16 voordoet, wil hij die vooral niet missen.

Verrassender was het aangekondigde afscheid van Elio Di Rupo uit de Belgische politiek. Zijn carrière overspant vier decennia met ministersposten in alle denkbare regeringen – federaal, gewest en gemeenschap. Het hoogtepunt zal altijd zijn premierschap blijven tussen 2011 en 2014, maar ook het slotakkoord als Waals minister-president mag er zijn.

Zijn vertrek uit de vaderlandse politiek betekent niet dat de 72-jarige mijnwerkerszoon met pensioen gaat. Als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen is Di Rupo nu al zeker van een zetel in het Europees Parlement.

Wees maar gerust dat hij zwaar heeft gewogen op de lijstvorming.

‘En reken maar dat hij hoopt op een post als Europees commissaris’, zegt RTL Info-presentator en politiek journalist Martin Buxant. ‘Di Rupo blijft ambitieus. Leeftijd zegt in zijn geval weinig. Hij is in topvorm, zowel mentaal als fysiek. Veel jongere politici kunnen er een puntje aan zuigen.’

Bovendien is hij nog altijd een machtsfactor van belang in de Waalse politiek en de PS. ‘Wees maar gerust dat hij zwaar heeft gewogen op de lijstvorming’, vervolgt Buxant. ‘Di Rupo blijft met voorsprong de populairste politicus van Wallonië. Ook bij jongeren: tijdens straatinterviews is Di Rupo vaak de enige naam die ze kennen. Dat ligt niet alleen aan zijn uitstraling als gewezen premier, hij werkt keihard aan zijn populariteit. Op TikTok is hij een fenomeen, meer nog dan Raoul Hedebouw (PVDA/PTB). Ik had hem onlangs in mijn zondagshow op RTL. Het werd meteen de meest bekeken aflevering tot dusver. Hij is de enige politicus die zowel in Wallonië als in Brussel populair is, en bovendien in Vlaanderen bekend is. Di Rupo staat model voor redelijkheid, de man die met iedereen kan praten, in de politiek maar ook in de straat. Daarin verschilt hij van Paul Magnette. Die is wel alom bekend, maar blijft het imago meeslepen van een wat afstandelijke professor.’