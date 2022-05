Eén op de vijf Belgen parkeert zich soms op het fietspad

Eén op de vijf Belgische bestuurders (21 procent) geeft toe ooit wel eens te parkeren op het fietspad. Ons land staat daarmee op de weinig benijdenswaardige tweede plaats van dit ongepast rijgedrag. Dat blijkt dinsdag uit de barometer van de Fondation Vinci Autoroutes in elf Europese landen, waarover Vias Institute bericht.

Eén op de vijf Belgische bestuurders (21 procent) geeft toe ooit wel eens te parkeren op het fietspad. Ons land staat daarmee op de weinig benijdenswaardige tweede plaats van dit ongepast rijgedrag. Dat blijkt dinsdag uit de barometer van de Fondation Vinci Autoroutes in elf Europese landen, waarover Vias Institute bericht.

Gemiddeld geeft 17 procent van de Europese automobilisten aan al eens te parkeren op het fietspad. Nederland is met 23 procent de slechtste leerling van de klas. Parkeren op het fietspad is een inbreuk van de tweede graad, waarop boetes tot 116 euro staan. Eén op de tien Belgen geeft ook toe zich af en toe te parkeren op een parkeerplaats voor personen met een handicap.

Bovendien vergeet 55 procent wel eens de richtingaanwijzers bij het inhalen of van richting veranderen. Meer dan zes op tien Belgen (65 procent) rijden wel eens door het oranje of een licht dat net op rood is gesprongen.

Opvallend is ook dat de Belg vaak claxonneert wanneer hij zich enerveert. Zo geeft 56 procent aan dat wel eens te doen, terwijl dat op Europees niveau maar 50 procent is. Enkel de Spaanse en de Griekse chauffeurs doen het nog vaker (63 procent). Slechts 47 procent van de Belgen voelt zich kalm achter het stuur, het laagste percentage van alle landen.

“De Vincibarometer toont duidelijk aan dat de gewoonten van sommige Belgen nog moeten evolueren in de richting van een betere gedeelde ruimte en veiligheid voor iedereen”, aldus federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. “De ongepaste handelingen moeten we uit ons verkeer bannen. Dit kan als we iedereen bewuster maken en meer verantwoordelijkheid laten opnemen.”