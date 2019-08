'Zonder sterke sociale zekerheid komen er meer freelanceverliezers dan -winnaars', waarschuwt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Nu de armlastige regeringen in dit land meer inkomsten nodig hebben, zo gaf Frank Vandenbroucke vorige week in Knack toe, moeten er meer mensen aan het werk. De voormalige SP-voorzitter begon nadrukkelijk níét over de 'miljardentransfers' die 'veel te veel Walen in hun hangmat houden', zoals voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) het sloganesk samenvatte op een Knack-debat in de laatste verkiezingscampagne. Hij wees terloops wél op een ander manco: de Belgische arbeidsmarkt zou best wat flexibeler mogen zijn - dat wil zeggen: ook de Vlaamse. 'Dat zou zorgen voor meer laaggeschoolde banen.'

