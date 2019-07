Ive Marx hekelt ons sociaal beleid: 'Laat arme mensen uitkering combineren met arbeidsinkomen'

Ewald Pironet Senior writer van Knack

De armoede blijft in ons land ontstellend hoog en er is geen verbetering merkbaar, integendeel. Knack vroeg aan expert Ive Marx wat er moet gebeuren om de armoedecijfers naar beneden te krijgen. 'We moeten de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid grondig hervormen', zegt Marx. 'Alle betrokken zullen uit de loopgraven moeten komen.'

© ISOPIX

In ons land moet 16,4 procent van de bevolking leven van een inkomen onder de armoedegrens. 'Dat is het hoogst gemeten peil in de laatste 15 jaar', zegt armoedespecialist Ive Marx (UAntwerpen). 'Het betekent dat 1,8 miljoen Belgen te weinig geld hebben om op een minimaal normale manier te functioneren in onze samenleving.' Voor een alleenstaande komt dat in 2018 neer op een totaal beschikbaar inkomen van 1187 euro per maand, voor een huishouden met twee volwassenen en twee kinderen onder 14 jaar op 2493 euro. 'Huur daar maar eens een behoorlijk huis van als je ook nog water, gas, elektriciteit, kleding en eten moet betalen.'

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×