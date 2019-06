Dries Van Langenhove is niet onder de indruk van de Franstalige bezwaren tegen zijn plaats naast de Kamervoorzitter tijdens de installatievergadering van de Kamer donderdag.

Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi wil niet dat Vlaams Belang-verkozene Dries Van Langenhove donderdag een prominente rol krijgt tijdens de installatievergadering van de nieuwe Kamer. Die wordt voorgezeten door Patrick Dewael (Open VLD), het Kamerlid met de meest anciënniteit, maar als een van de twee jongste parlementsleden zou Van Langenhove Dewael flankeren.

Zijn inverdenkingstelling wegens vermeende inbreuken op onder meer de racismewet, de negationismewet en de wapenwet, dreigt het imago van de Kamer nog verder te bezoedelen, zegt Khattabi dinsdag in een gesprek met Belga.

Van Langenhove werd maandag verhoord in kader van het onderzoek rond Schild en Vrienden. Volgens het parket Oost-Vlaanderen werd hij formeel in verdenking gesteld, en dat drie dagen voor de installatievergadering van de Kamer, waar dus een prominente - of op zijn minst een zeer zichtbare - rol voor Van Langenhove weggelegd is.

Maar als het van Ecolo afhangt, komt het niet zover. 'Met deze inverdenkingstelling wordt het stilaan onaanvaardbaar. We kunnen onze instelling niet nog eens laten bevuilen', zegt covoorzitter Khattabi.

Ze brengt in herinnering dat Van Langenhove onder voorwaarden is vrijgelaten, en dat een van die voorwaarden erin bestaat dat hij een geleid bezoek moet brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen. Khattabi vraagt aan de democratische partijen in het parlement en aan de leden van het bureau van de uittredende Kamer om te vermijden dat Van Langenhove donderdag naast voorzitter Dewael mag plaatsnemen.

Bijval MR

De Franstalige liberalen van MR willen evenmin dat Van Langenhove (Vlaams Belang) een prominente rol speelt.

'Ik steun dit voorstel van Ecolo, rekening houdend met de feiten van racisme waarover het parlementslid in verdenking is gesteld. Ik hoop dat de verschillende fracties tot een akkoord kunnen komen', zegt ontslagnemend minister Denis Ducarme (MR) op Twitter.

Je soutiens cette proposition d’ECOLO compte tenu des faits de racisme pour lesquels ce parlementaire vient d’être inculpé, en espérant qu’un accord puisse être dégagé entre les groupes parlementaires. #démocratie @lesoir @ZakiaKhattabi https://t.co/C6uQd2Ckpb — Denis Ducarme (@ducarmedenis) June 18, 2019

Melissa Hanus (PS) weigert donderdag naast Kamervoorzitter plaats te nemen

PS-kamerlid Melissa Hanus zal tijdens de installatievergadering van de Kamer donderdag niet plaatsnemen naast de Kamervoorzitter. Dat doet ze uit protest tegen het feit dat ze samen met Dries Van Langenhove, die maandag in verdenking gesteld werd voor vermeende inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet, voorzitter Patrick Dewael (Open Vld) zou moeten bijstaan.

"De zo massieve aanwezigheid van extreemrechts in het parlement is een belediging voor de democratie. Dat wordt vernietigend als een personage zoals mijnheer Van Langenhove, van wie men de sympathie kent voor de nazistische ideologie, plaatsneemt op het voorzittersgestoelte", lichtte PS-fractieleider Ahmed Laaouej toe.

Van Langenhove is samen met Hanus de jongste verkozene, waardoor zij volgens het reglement van de Kamer de voorzitter moeten bijstaan tijdens de installatievergadering. Ze flankeren daarbij de voorzitter. Volgens de PS-fractieleider zegt het reglement enkel dat de twee jongste verkozenen de voorzitter moeten bijstaan, niet dat ze naast hem moeten plaatsnemen.

Lees ook: Waarom Vlaams Belang (nog) niet is uitgespeeld op Vlaams niveau

Van Langenhove blijft ontkennen

Dries Van Langenhove blijft de aantijgingen voor overtredingen van de racismewet, de negationismewet en de wapenwet ontkennen en is ervan overtuigd dat het onderzoek naar die feiten hem zal vrijpleiten. Dat bleek dinsdag uit een gesprek van het toekomstige Kamerlid met VTM NIEUWS. Van Langenhove is er ook niet van overtuigd dat er een proces tegen hem zal volgen.

Van Langenhove werd maandag verhoord in het onderzoek naar Schild & Vrienden, de extreemrechtse beweging waarvan hij de oprichter is. Hij werd formeel in verdenking gesteld. Van Langenhove laat in het gesprek met de commerciële omroep uitschijnen dat de timing van zijn verhoor - enkele dagen voor zijn eedaflegging - geen toeval is.

Een van de voorwaarden van zijn vrijlating, houdt in dat Dries Van Langenhove niet over het dossier mag communiceren. In het interview beantwoordt hij geen inhoudelijke vragen over het dossier.

'Het volk heeft mij gekozen'

Dries Van Langenhove is niet onder de indruk van de Franstalige bezwaren tegen zijn plaats naast de Kamervoorzitter tijdens de installatievergadering van de Kamer donderdag. Hij is van plan gewoon vooraan te zitten, zoals het reglement voorschrijft.

"Het volk kiest haar vertegenwoordigers, en het volk heeft mij verkozen. Links moet eindelijk de democratie leren respecteren. Donderdag zetel ik vooraan", schrijft hij op twitter. "Wie nu nog niet doorheeft dat niets mij ervan zal weerhouden om mijn plicht te doen, heeft afgelopen jaar niet goed opgelet".