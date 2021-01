De gebeurtenissen in het Capitool laten zien dat democratieën kwetsbaar zijn en beschermd moeten worden. Dit is ook het geval in België, waar die voortdurend nieuw leven moet worden ingeblazen, zei covoorzitter Jean-Marc Nollet van Ecolo vrijdag op La Première.

Nollet verwees in nauwelijks verhulde bewoordingen naar het Vlaams Belang als partij die voortdurend die grondvesten in twijfel trekt.

Volgens Nollet zijn er vier elementen nodig om de democratie te verzekeren: onderwijs, levenslang onderwijs, kwaliteitsinformatie en verbodsbepalingen. Hij verwees als voorbeeld naar de verschillende houding in de Vlaamse en Franstalige media tegenover extreemrechts, waarbij die laatste een cordon sanitaire hanteren.

Voor 2021 sprak Nollet de wens dat iedereen in België, door combinatie van de verschillende databanken, automatisch toegang zou krijgen tot sociale bijstand. Volgens hem heeft één op de drie Belgen die daar recht op heeft, momenteel geen toegang tot deze hulp.

Tot slot pleitte de covoorzitter voor een aanzienlijke uitbreiding van de investeringssteun. De bijna 6 miljard euro die bedoeld is voor relance is in zijn ogen ruimschoots onvoldoende. 'Ik spreek eerder over 15 miljard euro', aldus nog Nollet.

