Ecolo verbijsterd na pauze-uitspraak premier De Croo: ‘Dit wordt straks niet het standpunt van België’

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet is niet van plan om de Natuurherstelwet on hold te zetten. ‘De premier heeft zich niet uitgesproken als premier, maar als leider van de Open VLD.’

De Natuurherstelwet, bedoeld om de biodiversiteit in Europa te herstellen, moet het sluitstuk worden van de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Maar het verzet tegen de wet zwelt aan. Het pleidooi om een groene pauze in te lassen klinkt almaar luider. Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) bekende zich gisteren tot het ‘pauzeteam’, tot groot ongenoegen van zijn groene coalitiepartners.

Wat vindt u hiervan, als covoorzitter van Ecolo?

Jean-Marc Nollet: De uitspraken van de premier zijn ronduit verbijsterend. Als we de planeet en onze kinderen een toekomst willen geven, moeten we ook werken aan de biodiversiteit. Het klimaat- en het biodiversiteitsprobleem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De premier zei precies het tegenovergestelde.

Nollet:(zucht) Ik heb het gezien.

Hoe zwaar tilt u hieraan?

Nollet: Waarover gaat het? We moeten, met de gewesten, bepalen welk standpunt België zal innemen tegenover de Natuurherstelwet. Wij als groenen zijn het natuurlijk niet eens met het indrukken van de pauzeknop. De premier heeft zich niet uitgesproken als premier, maar als leider van de Open VLD. De Open VLD mag dat standpunt innemen, maar de pauzeknop wordt straks níét het standpunt van België. Laat dat duidelijk zijn.

Wat wordt het dan wel?

Nollet: De kans is groot dat België zich onthoudt, omdat er binnen België geen akkoord kan worden bereikt over de wet. Maar een onthouding is beter dan tegenstemmen.

De Franse president Emmanuel Macron suggereerde eerder ook al om de pauzeknop in te drukken voor nieuwe groene initiatieven. Heeft Macron onze premier aangestoken?

Nollet: Ik denk dat premier De Croo vooral heeft gekeken naar de landbouwcommissie in het Europees Parlement, die de Natuurherstelwet begin deze week heeft afgewezen. RENEW-Europe, de Europese fractie waar zowel de beweging van Macron als de Vlaamse liberalen deel van uitmaken, heeft zich daar aangesloten bij de conservatieven en extreemrechts.

Een Belgische onthouding in de Europese ministerraad in dit dossier is voor Ecolo dus wel aanvaardbaar?

Nollet: Wij zouden natuurlijk willen dat België de Commissie steunt. Maar gezien de uitspraken van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), nog vóór de uitspraken van De Croo, wisten we al dat het sowieso een onthouding zou worden. De bevoegdheden die te maken hebben met biodiversiteit zitten bij de gewesten.

Een onthouding over de Natuurherstelwet is dus geen reden voor Ecolo om uit de federale regering te stappen?

Nollet: Nee, want natuurherstel en biodiversiteit zijn geen federale materie. We wisten dat de N-VA zou dwarsliggen. Dat is ook niets nieuws — Vlaanderen doet hetzelfde op het gebied van klimaat. Vlaanderen wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met slechts 40 procent verminderen, terwijl Europa 47 procent oplegt. Dan weet je het wel. Het is om van je stoel te vallen, maar het kan kennelijk allemaal zomaar. Gelukkig stelt de premier de Europese klimaatdoelen en de afgesproken uitstootreducties niet ter discussie, wel integendeel.

Zuhal Demir vindt ook dat Wallonië, als het gaat over uitstoot, zich nu eens solidair moet betonen met Vlaanderen, met zijn zware industrie en de haven van Antwerpen.

Nollet: Dat doet Wallonië al. Wallonië haalt de Europese doelstellingen, in tegenstelling tot Vlaanderen.

Maar Demir zegt: Wallonië moet meer doen zodat Vlaanderen minder kan doen.

Nollet: Als Vlaanderen wil dat Wallonië nóg meer doet, zal Vlaanderen moeten betalen. Want hoe dan ook zal Vlaanderen straks CO2-quota moeten kopen, in Wallonië of in andere landen, en die zullen Vlaanderen jaarlijks 1,4 miljard euro kosten. Ik ben er ook lang niet zeker van dat Wallonië in staat is om die volledige 7 procent extra vermindering van Vlaanderen over te nemen. Op de schaal van Wallonië hebben we het dan over een gigantische inspanning.

De premier pleit voor een groene pauze omdat onze bevolking en bedrijven dreigen af te haken. Hebt u daar begrip voor?

Nollet: Zeker, maar hoe langer we wachten, hoe moeilijker en hoe duurder het wordt. De pauzeknop is op geen enkele manier een oplossing. De biodiversiteit vertegenwoordigt 50 procent van onze rijkdom wereldwijd. Neem de bijen. De waarde van de diensten die de bijen ons ecosysteem wereldwijd bewijzen, bedraagt 153 miljard per jaar. Denken dat we uit de problemen komen door de inspanningen voor onze extreem verslechterde biodiversiteit on hold te zetten, is een dwaling. In delen van China zijn ze nu al aangewezen op menselijke bestuivers, die in de boomgaarden stuifmeel moeten aanbrengen.

Hoe komt het dat de stemming rondom de Natuurherstelwet zo is gekeerd? Aanvankelijk leek het voorstel weliswaar fors maar niet superomstreden.

Nollet: Vlaanderen is beginnen te panikeren na de verkiezingsoverwinning van de BBB, de BoerBurgerBeweging in Nederland. De stijgende verkiezingskoorts helpt ons dus niet vooruit.