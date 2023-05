Jong Groen reageert op demarche premier De Croo: ‘Voor Groen worden het spannende uren’

Premier Alexander De Croo pleit voor een pauze van het Europese biodiversiteitsbeleid. ‘Dit is een grote vertrouwensbreuk binnen de regering’, reageert Kilian Vandenhirtz, covoorzitter van Jong Groen. ‘De Croo zal zich moeten excuseren.’

Onverwacht, en zonder overleg met zijn klimaatminister Zakia Khattabi (Ecolo), opperde Alexander De Croo (Open VLD) gisteren in Terzake dat Europa de pauzeknop moet indrukken wat betreft de Europese natuurherstelwet die de biodiversiteit moet garanderen. De Europese Commissie probeert daarover ambitieuze wetgeving goedgekeurd te krijgen. De groenen in zijn regering zijn kwaad over de demarche van wat ook ‘hun’ premier is, en het is voorlopig niet duidelijk hoe het verder moet. ‘Dit is een grote vertrouwensbreuk’, zegt Kilian Vandenhirtz van Jong Groen erover. ‘Hij herhaalt vrijwel de uitspraken die Zuhal Demir (N-VA-minister van Omgeving, nvdr) eerder deze week deed. Ik dacht dat we het er allemaal over eens waren dat die ronduit belachelijk waren. De premier is blijkbaar vergeten dat er twee groene partijen in zijn regering zitten.’

‘De Croo zal zich moeten excuseren’, gaat Vandenhirtz verder. ‘Een premier kan op televisie geen uitspraken doen die niet gedekt zijn door de regering. Ik hoop dat hij die fout toegeeft. Als blijkt dat er aan de regeringstafel een consensus is over zo’n pauzeknop, kunnen wij eigenlijk niet meer functioneren binnen deze regering. Dat zou betekenen dat een ambitieus klimaatbeleid overboord wordt gegooid. Met partijen die dat steunen kunnen wij niet besturen. Zulke uitspraken hebben dus grote gevolgen voor onze onderlinge relaties.’

De Croo beweert zelf een onderscheid te maken tussen klimaatbeleid, waar een reductie van de CO2-uitstoot voor nodig is, en breder natuurbeleid, die herstel van natuurgebieden en bijvoorbeeld ook stikstofreductie vragen. Ook de Franse president Emmanuel Macron vroeg recent om een pauze. Dat inspireerde De Croo ongetwijfeld tot zijn tussenkomst. Groen ziet dat onderscheid helemaal niet. ‘Klimaat en biodiversiteit hangen samen’, zegt Vandenhirtz. ‘De Croo beweert dat hij de economie wil beschermen, maar hij zal de natuur- en klimaatschade alleen maar vergroten. Ook in Europa zijn de allerarmsten daar de grootste slachtoffers van. Daar strijden Groen en Jong Groen tegen.’

De dash is uit Vivaldi. Jordy Sabels

Ook Jordy Sabels, tot voor kort covoorzitter van Jong Groen, is niet te spreken over de uitspraken van De Croo. In het voorjaar vertelde hij al tegen Knack dat hijzelf de stekker ‘al tien keer’ uit deze regering had willen trekken. ‘Dit is opnieuw zo’n rode lijn’, voegt hij daar vandaag aan toe. ‘Natuurlijk dacht ik gisterenavond weer dat we beter uit deze regering stappen. Hoe kan de premier zulke uitspraken doen zonder eerst met Khattabi te overleggen? We hebben een globaal plan als dat van Frans Timmermans nodig. Alleen op die manier kunnen we aan klimaatmitigatie én -adaptatie doen.’

‘De dash is uit Vivaldi’, gaat hij verder. ‘De premier hoort de lijm te zijn die een ploeg samenhoudt, maar die lijm plakt niet meer. Er wordt geen beleid meer gevoerd. Iedereen is na de congressen van de voorbije weken in campagnemodus gegaan, terwijl de verkiezingen nog meer dan een jaar voor ons liggen. Ik vraag me af wat er de komende 48 uur zal gebeuren. Voor Groen worden het spannende uren. Ik ben ook benieuwd naar de positie van Ecolo. Het is haar bevoegde minister die wordt gepasseerd. Zij zijn nog kwader dan wij.’