Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) wil op korte termijn van de Turnhoutsebaan in het Antwerpse district Borgerhout een fietsstraat maken. Dat heeft ze dinsdag bekendgemaakt. De drukke invalsweg naar het stadscentrum kampt al sinds jaar en dag met problemen van verkeersveiligheid door conflicten tussen de vele verschillende weggebruikers.

De Turnhoutsebaan is een gewestweg die momenteel opgevat is als een 'lokale weg met gemengd verkeer' met een snelheidslimiet van 50 km/u. Op het deel van de Kerkstraat tot de Stenenbrug zijn er geen afzonderlijke fietspaden voorzien, terwijl er toch heel wat gemotoriseerd verkeer rijdt. Op andere delen komen fietsers vaak in conflict met parkerende wagens of wandelende shoppers. De verkeersveiligheid op de Turnhoutsebaan geeft al jaren discussies tussen (en binnen) het Antwerpse stadsbestuur, het district Borgerhout en Vlaanderen, onder meer omdat het belang ervan moet worden afgewogen tegen de bereikbaarheid van de binnenstad, het openbaar vervoer dat gebruikmaakt van de verkeersas en de parkeerplaatsen voor de vele handelszaken.

'De actieve weggebruiker heeft momenteel geen ruimte op de Turnhoutsebaan', stelt minister Peeters nu. 'Bovendien liggen er heel wat scholen op de Turnhoutsebaan en in de onmiddellijke omgeving en werden recentelijk nog meerdere knelpunten op schoolroutes in kaart gebracht. Ik kreeg dan ook al heel wat vragen om hier op korte termijn te zorgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Om de veiligheid van de fietsers en wandelaars, de actieve weggebruiker, te verhogen, moeten we hen ook centraal stellen.'

Na onderzoek door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en overleg met diverse stakeholders geeft Peeters de voorkeur om in afwachting van een grote herinrichting al op korte termijn een fietsstraat te maken van de Turnhoutsebaan. Daar geldt een snelheidsregime van 30km/u en mogen fietsers niet worden ingehaald door gemotoriseerd verkeer.

Het districtsbestuur van Borgerhout reageert alvast positief op het plan van Peeters. 'Dit is een eerste stap in de goede richting', zegt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen). 'Ik ben blij dat minister Lydia Peeters doortastend ingrijpt. Handhaving wordt belangrijk, alsook de uitvoering van het Antwerpse bestuursakkoord met de volledige heraanleg van de baan met opening van de premetrostations.'

Ook de Fietsersbond heeft al laten weten het plan genegen te zijn. Het Antwerpse stadsbestuur heeft nog niet gereageerd.

