Mobiliteitsdeskundige Eva Van Eenoo (VUB) ziet de boomende verkoop van SUV's met lede ogen aan. 'Het is tijd voor collectieve actie.'

Plots is hij niet meer uit het straatbeeld weg te denken: de SUV, kort voor sport utility vehicle. In de eerste drie maanden van 2021 was bijna de helft van alle verkochte auto's een SUV of cross-over (die vierwieler houdt het midden tussen een SUV en een gewone auto). Volgens autosectorfederatie Febiac gaat het om 48 procent, tegenover 42 procent vorig jaar. In 2016 was het nog 26 procent. Samen met die groeiende populariteit neemt ook de kritiek op de grotere en zwaardere autotypes toe. 'Iedereen die met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit bezig is, ziet de opkomst van SUV's met lede ogen aan', zegt mobiliteitsdeskundige Eva Van Eenoo (VUB). In navolging van de lage-emissiezones pleit zij voor 'no-SUV-zones': plekken waar de SUV in de ban wordt gedaan.Waarom is een SUV niet veilig?Eva Van Eenoo: Dat de SUV-bestuurder hoger zit, geeft hém een veiliger gevoel, maar dat gaat ten koste van de daadwerkelijke veiligheid van voetgangers en fietsers. Achter het stuur van een SUV kun je kleine kinderen vaak niet zien, wat ongelofelijk gevaarlijk is. De kans op ongevallen vergroot, met andere woorden. Omdat SUV's een grotere massa hebben dan andere auto's, is ook de kans dat een ongeval slecht afloopt groter - het is pure fysica.Naast objectieve veiligheid bestaat er bovendien ook zoiets als een subjectief veiligheidsgevoel. Mensen voelen zich niet veilig in de buurt van grote auto's, zeker niet in de enge straatjes van steden als Gent, waar ik woon.SUV's stroken evenmin met duurzaamheid, zegt u.Van Eenoo: Auto's zijn over het algemeen duurzamer geworden: er zijn vandaag veel meer hybride en elektrische modellen. Maar de winst daarvan wordt door SUV's grotendeels tenietgedaan. Die auto's zijn helemaal niet energie-efficiënt. Ondertussen is er in veel steden en gemeenten te weinig parkeerruimte. De populariteit van SUV's zet lokale besturen onder druk om parkeerplaatsen te verbreden, en dat gaat dan weer ten koste van voetpaden of onthardingsprojecten. Met uw voorstel om no-SUV-zones in te voeren zult u zich niet geliefd maken. Van Eenoo: Ik wil niemand schofferen. De auto-industrie zet de SUV nu eenmaal stevig in de markt, en ik kan mensen niet verwijten gevoelig te zijn voor die marketing. Maar ik vind wel dat consumenten mogen nadenken over de impact van hun koopgedrag op hun omgeving. Als je kijkt naar foto's van auto's van 10 à 15 jaar geleden, valt meteen op hoe klein ze zijn. Maar die toenemende massa is geen onontkoombare evolutie: we moeten ons afvragen welk soort auto's we nog willen. Eigenlijk moet je met een auto je boodschappen en misschien je kinderen kunnen vervoeren, dat kan ook met kleinere exemplaren. Wie heeft écht een SUV nodig? Alleen mensen die in gebieden zonder asfalt wonen of werken, zoals boswachters. In elk geval is het tijd voor collectieve actie. Door lokale overheden de mogelijkheid te geven om SUV's uit stadscentra of woonwijken te weren, kunnen we het leefbaar houden.