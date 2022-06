Dit jaar al 22 schietpartijen in Brussel: ‘Gaat niet om één criminele organisatie’

Dit jaar vonden er in het Brussels gewest al 22 schietpartijen plaats, waarvan één met een dodelijk slachtoffer. Dat heeft het Brusselse parket dinsdag samen met de federale politie en de verschillende lokale politiezones bekendgemaakt op een persconferentie. De onderzoeken naar de incidenten verlopen intussen moeizaam, omdat de omstandigheden vaak verschillen.

Tussen 1 januari en 22 juni dit jaar vonden er in totaal al 22 schietpartijen plaats in Brussel. Eén daarvan met een overlijden, veertien met één gewonde, één met twee gewonden en zes zonder gekwetsten. Het gaat in sommige gevallen om straatbendes en in andere gevallen om lokale incidenten. In enkele dossiers kan een link gelegd worden met Sky ECC en in één geval is er een link met de Albanese maffia.

‘Ze situeren zich niet in dezelfde context, het gaat niet om één criminele organisatie die achter alle incidenten zit. Het gaat om verschillende individuele feiten en clusters. De motieven en omstandigheden zijn divers. Soms gaat het om straatdealers en hun territoriumstrijd, soms om afrekeningen en soms is de context niet duidelijk’, aldus Tim De Wolf, procureur des Konings van Brussel.

De ordediensten zien dat het merendeel van de schietincidenten in verband te brengen zijn met drugshandel. Het valt ook op dat de slachtoffers amper willen meewerken, hoewel ze de details kennen, omwille van hun betrokkenheid in het drugsmilieu. Dat bemoeilijkt het onderzoek.