In tegenstelling tot federale regeringspartij MR, ijvert Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) niet voor mogelijke versoepelingen tijdens de eindejaarsperiode. Hij staat zo pal achter premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A).

De N-VA zal premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) geen strobreed in weg leggen als het op de strenge eindejaarsmaatregelen aankomt. Dat blijkt uit verklaringen van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in het Vlaams Parlement.Tijdens het vragenuurtje ging de N-VA'er zo tegen enkele suggesties van het Vlaams Belang in, dat een soepeler kerstregime wenst. Volgens de grootste Vlaamse oppositiepartij is de regeling waarbij huishoudens slechts één persoon mogen ontvangen te streng. Maar de minister-president zwaait met de wetenschappelijke onderbouwing. Het samenzijn van te veel mensen uit verschillende huishoudens zorgt voor een omgeving waarin 'het virus zich heel goed voelt'. Jambon herhaalde meerdere keren dat hij de situatie 'verschrikkelijk' vindt. 'Maar een derde piek eind januari of begin februari zou nog verschrikkelijker zijn.'Zo staat Jambon pal achter de beslissingen van het Overlegcomité afgelopen vrijdag en dus achter de strenge lijn die in grote mate wordt vormgegeven door de tandem De Croo-Vandenbroucke. Eerste minister De Croo had op dinsdag al laten weten dat extra versoepelingen niet aan de orde zijn. 'Als we allemaal samen, alle regeringen samen, op vrijdag een beslissing nemen, dan gaan we daar op dinsdag toch niet over twijfelen?', aldus de premier. Daarmee ging De Croo subtiel in tegen twee van zijn regeringspartners: de PS en vooral de MR van Georges-Louis Bouchez. Zij azen op een soepeler regime. De Franstaligen kijken daarvoor naar Frankrijk, waar president Emmanuel Macron de teugels ietwat laat vieren tijdens de feestdagen.De wens leeft breed in de partij. Bouchez moest op woensdagochtend nog een brandje blussen na uitspraken van MR-burgemeester Patrick Lecerf in SudPresse. 'Met Kerstmis ga ik toch niet alleen mijn zoon uitnodigen en mijn schoondochter en mijn kleinkinderen zeggen dat ze niet mogen komen?', aldus de burgervader van het Luikse Hamoir. Bouchez floot hem daarop terug. 'Ik begrijp de emotie die zijn woorden uitdrukken, maar regels zijn regels en voor de MR is het duidelijk dat ze door iedereen moeten worden gerespecteerd.'Hoe dan ook lijken de kerstwensen van de MR niet snel te gaan liggen. De partij kijkt bijvoorbeeld met interesse naar uitlatingen van ULB-epidemioloog Yves Coppieters. Die stelt op Twitter voor om halfweg december de maatregelen te evalueren. Lees: als de cijfers gunstig verlopen, moeten versoepelingen mogelijk zijn. Maandagavond klonk dat zo bij Bouchez op LN24: 'Indien de cijfers de goede richting blijven uitgaan, is er geen reden om de maatregelen niet te versoepelen.'Maar volgens De Croo zijn de drempels voor mogelijke versoepelingen al heel duidelijk. Het aantal dagelijkse besmettingen moet twee weken lang onder de 800 liggen. De ziekenhuisopnames moeten minder dan 75 per bedragen. Bovendien moeten beide parameters allebei in dalende lijn zitten. Volgens de huidige modellen zullen we pas tegen het einde van januari in die situatie zitten. Versoepelingen tijdens de feestdagen zijn dus uitgesloten. Maar Bouchez zal zich nog weren als een duivel in een wijwatervat. Het ziet ernaar uit dat Franstalige liberalen zich scherp willen afzetten tegen de 'strenge' Vandenbroucke. Hun verzet tegen de uitspraken van diezelfde Vandenbroucke over de sluiting van de niet-essentiële winkels ('den blok erop') past in datzelfde rijtje. Op die uitspraken, die pas in de aandacht kwamen na een demarche van de N-VA, wilde Jambon niet ingaan in het Parlement. Wel verdedigde Jambon de sluiting van de winkels en de 'gigantische steunmaatregelen' van zijn Vlaamse regering. N-VA-parlementslid Maaike De Vreese noemde het citaat van Vandenbroucke evenwel 'choquerend'.