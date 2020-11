Ja, de winkels gaan vanaf 1 december open, maar verder versoepelde het Overlegcomité heel weinig. Er komen geen eindejaarsfeesten. Het wordt wachten tot de dagelijkse besmettingen onder 800 zaken alvorens er verdergaande versoepelingen komen. Momenteel zijn er 2765 besmettingen per dag.

Ongeveer een maand na de tweede verplichte sluiting gaan niet-essentiële winkels vanaf 1 december opnieuw open, maar met restricties, aldus premier Alexander De Croo. De tijd voor 'funshopping' is nog niet aangebroken. Mensen moeten alleen shoppen, er moet 10 vierkante meter ruimte beschikbaar zijn per klant, men mag maximaal 30 minuten in de winkel blijven.

Ook musea en zwembaden mogen, mits restricties, van 1 december heropenen.

Contactberoepen, zoals kappers, mogen nog niet terug aan de slag.

En de horeca blijft tot nader order dicht. Steunmaatregelen worden voorzien.

'De situatie is beter dan vier weken geleden', aldus de premier, 'Maar we moeten de winter op de best mogelijke manier doorkomen.' De bedoeling moet zijn, zo zei hij, om de cijfers dag na dag, week na week te doen dalen. Als dat blijft lukken, zal de situatie rond half januari echt beter zijn en worden versoepelingen mogelijk. De Croo: 'Tot dan moeten we de inspanning verderzetten. Een derde golf kunnen we in onze ziekenhuizen niet aan'.

Singles

Voor de kerst kondigde de premier de mogelijkheid van een tweede contact aan voor singles, naast het knuffelcontact. Alleenstaanden kunnen dus twee bezoekers tegelijk ontvangen, het knuffelcontact plus het tweede contact. Die uitzondering geldt alleen voor kerstavond en kerstdag, niet voor oudejaar of nieuwjaar.

Verder zijn er geen versoepelingen. Er komen geen grote kerst- en nieuwjaarsvieringen, in familiekring of op straat. De avondklok blijft van kracht en op oudejaar wordt vuurwerk verboden.

'Ik had kerst ook liever met mijn ouders en schoonouders gevierd', aldus De Croo, 'maar dat zal niet mogelijk zijn. In vier dagen tijd mogen we niet op het spel zetten wat we de voorbije vier weken gerealiseerd hebben. Laat ons met kerst proberen om een punt te zetten achter een rampzalig jaar. En laat ons ervoor zorgen dat kerst niet het begin is van een nieuw rampjaar.'

Reizen blijft ten zeerste afgeraden. Er komen grenscontroles om te controleren of wie langer dan 48 uur in het buitenland is geweest het passenger locator form heeft ingevuld, en de overheid zal ook via steekproeven controleren of wie in een rode zone is geweest de verplichte quarantaine naleeft.

Criteria voor versoepeling

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) sloot zich aan bij de boodschap van de premier: 'We zijn nog niet uit de storm'.

Hij citeerde de criteria voor versoepeling.

Het streefcijfer is dat we beneden 800 besmettingen per dag geraken. Tegelijk moeten er dagelijkse minder dan 75 nieuwe ziekenhuisopnames zijn en moeten de cijfers in dalende richting evolueren. Als we aan die drie voorwaarden voldoen, is er ruimte voor versoepeling, aldus Vandenbroucke, bvb. in de cultuursector en de sport.

Op dit ogenblik is alleen het derde criterium vervuld: de cijfers dalen. Volgens de recentste cijfers zijn er 2765 besmettingen per dag en 256 ziekenhuisopnames.

