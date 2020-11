Net zoals in Gent, Antwerpen, Luik en Bergen zijn zondagmiddag ook in Brussel betogers samengekomen om een halt toe te roepen aan geweld tegen vrouwen.

Op het Europakruispunt voor het station Brussel-Centraal maakten een 250-tal manifestanten - cijfer van de politie - duidelijk dat het probleem tijdens de coronacrisis nog duidelijker werd en zelfs toenam.

De betoging komt er op initiatief van Mirabal Belgium, een platform van verenigingen tegen vrouwengeweld. Zij klagen vandaag in vijf steden aan dat zowel in openbare ruimte als in de privéomgeving en op sociale media het geweld tegen vrouwen toenam. Voor vrouwen die tijdens de afgelopen twee lockdowns thuis zaten, wordt het zelf nog moeilijker om te ontsnappen aan hun agressor.

De vele vrouwelijke betogers hadden verschillende spandoeken en protestborden bij zich waarop boodschappen als 'Stop het machtmisbruik van mannen', 'Wij zijn de schreeuw van vrouwen zonder stem', 'Mijn lichaam, mijn keuze, mijn vrijheid' of 'De terreur verschuilt zicht thuis' te lezen. Op het plein werden ook 21 paarse kruisen neergelegd die de het aantal slachtoffers van vrouwenmoord in 2020 symboliseren.

Mirabal benadrukt nog dat voor vrouwen in armoede, vrouwen met een handicap en vrouwen met een precair verblijfsstatuut de situatie nog zwaarder is.

Op het niveau van de gemeenschappen en gewesten werden maatregelen genomen zoals extra hulplijnen en nieuwe opvangplaatsen voor vrouwen en kinderen, maar die zijn slechts een tijdelijke oplossing. Mirabal eist van de overheden een proactief en aanhoudend beleid dat alle vormen van geweld tegen vrouwen bestrijdt.

