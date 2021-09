Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert de omgevingsvergunning voor de gascentrale in Dilsen-Stokkem.

Dat heeft de N-VA-minister vrijdag zelf bekendgemaakt. Volgens Demir is het project van Dils-Energie, verbonden aan het Duitse energiebedrijf RWE, 'niet in overeenstemming met de verkavelingsvoorschriften', is het project 'groter dan toegelaten' en zijn er zorgen over de CO2- en stikstofuitstoot.

De aanvraag voor de bouw van de gascentrale van 900 MW in het Limburgse Dilsen-Stokkem beroert al langer de gemoederen. Er was protest van omwonenden, het stadsbestuur gaf een negatief advies en in eerste aanleg weigerde de Limburgse deputatie de vergunning. Initiatiefnemer RWE ging in beroep, maar bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir weigert nu om de nodige omgevingsvergunning af te leveren.

De Vlaamse minister somt daarvoor verschillende redenen op. Zo is het project 'niet in overeenstemming met de verkavelingsvoorschriften', is het 'groter dan toegelaten' en is er 'te weinig groenbuffering' voorzien. Maar ook de stikstof- en CO2-uitstoot zijn problematisch. De gascentrale zou volgens de N-VA-minister jaarlijks ongeveer 100.000 kg ammoniak en ongeveer 340.000 kg NOx uitstoten op slechts 189 meter van Europees beschermde topnatuur.

'Geen voorafname'

'Je moet geen raketgeleerde zijn om te beseffen dat er betere ideeën zijn dan een grote vervuilende gascentrale op wandelafstand van Europese topnatuur', aldus minister Demir. De uistoot van stikstof is volgens haar 'vergelijkbaar met 20 megastallen'. 'Uiteraard heeft dat gevolgen voor ons leefmilieu en de lucht die we allemaal inademen'.

De gascentrales zijn een belangrijke schakel in de plannen van de federale regering voor de kernuitstap. Maar het vergunningsproces voor die gascentrales loopt niet van een leien dakje. Zo weigerde de provincie Vlaams-Brabant afgelopen zomer ook al de vergunning voor de geplande centrale in Vilvoorde.

Toch is de beslissing over de centrale in Dilsen-Stokkem volgens Demir 'geen voorafname' op de beslissingen over de aanvragen voor de andere gascentrales in Tessenderlo, Wondelgem en Vilvoorde: 'Elk dossier zal op zijn eigen inhoud beoordeeld worden'.

Dat heeft de N-VA-minister vrijdag zelf bekendgemaakt. Volgens Demir is het project van Dils-Energie, verbonden aan het Duitse energiebedrijf RWE, 'niet in overeenstemming met de verkavelingsvoorschriften', is het project 'groter dan toegelaten' en zijn er zorgen over de CO2- en stikstofuitstoot.De aanvraag voor de bouw van de gascentrale van 900 MW in het Limburgse Dilsen-Stokkem beroert al langer de gemoederen. Er was protest van omwonenden, het stadsbestuur gaf een negatief advies en in eerste aanleg weigerde de Limburgse deputatie de vergunning. Initiatiefnemer RWE ging in beroep, maar bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir weigert nu om de nodige omgevingsvergunning af te leveren. De Vlaamse minister somt daarvoor verschillende redenen op. Zo is het project 'niet in overeenstemming met de verkavelingsvoorschriften', is het 'groter dan toegelaten' en is er 'te weinig groenbuffering' voorzien. Maar ook de stikstof- en CO2-uitstoot zijn problematisch. De gascentrale zou volgens de N-VA-minister jaarlijks ongeveer 100.000 kg ammoniak en ongeveer 340.000 kg NOx uitstoten op slechts 189 meter van Europees beschermde topnatuur. 'Je moet geen raketgeleerde zijn om te beseffen dat er betere ideeën zijn dan een grote vervuilende gascentrale op wandelafstand van Europese topnatuur', aldus minister Demir. De uistoot van stikstof is volgens haar 'vergelijkbaar met 20 megastallen'. 'Uiteraard heeft dat gevolgen voor ons leefmilieu en de lucht die we allemaal inademen'. De gascentrales zijn een belangrijke schakel in de plannen van de federale regering voor de kernuitstap. Maar het vergunningsproces voor die gascentrales loopt niet van een leien dakje. Zo weigerde de provincie Vlaams-Brabant afgelopen zomer ook al de vergunning voor de geplande centrale in Vilvoorde. Toch is de beslissing over de centrale in Dilsen-Stokkem volgens Demir 'geen voorafname' op de beslissingen over de aanvragen voor de andere gascentrales in Tessenderlo, Wondelgem en Vilvoorde: 'Elk dossier zal op zijn eigen inhoud beoordeeld worden'.