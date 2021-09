Actiegroep Tegengas tekent zoals verwacht beroep aan tegen een vergunning voor een gascentrale in het Waalse Awirs. De actievoerders viseren specifiek de groene ministers van Ecolo.

Met nog minder dan een maand te gaan voor de deadline om een subsidieaanvraag in te dienen voor de bouw van een gascentrale, is geen enkele investeerder zeker van een vergunning. Tegen 30 september moeten alle aanvragen van projecten die willen meedingen in de zogenaamde CRM-veiling, klaar zijn. CRM, kort voor capaciteitsrenumeratiemechanisme, moet ervoor zorgen dat de bouw van gascentrales rendabel is. Die gascentrales zijn volgens federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) nodig om de volledige kernuitstap in 2025 op te vangen. Maar de weg richting de veiling loopt niet van een leien dakje. In Vlaanderen is nog geen enkel project zeker van een vergunning. Alle ogen zijn gericht op Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zij buigt zich in de komende weken over projecten in Dilsen-Stokkem, Tessenderlo en Vilvoorde. Ook een project in het Gentse Wondelgem komt op haar bord. Het is bekend dat Demir geen fan is van gascentrales. Haar partij pleit al jaren voor het langer openhouden van de twee jongste kernreactoren.Maar ook in Wallonië loopt het stroef. Zoals verwacht tekent actiegroep Tegengas beroep aan tegen een vergunning voor een gascentrale in het Luikse Awirs. Daardoor wordt de vergunning meer dan waarschijnlijk geschorst. Ook tegen de centrales van Charleroi en Seraing loopt een beroepsprocedure. De enige centrale met een vergunning, die van Eneco in het Henegouwse Manage, kreeg zulke hoge voorwaarden opgelegd voor CO2-afvang dat de bouw ervan onrealistisch lijkt. Door de beroepsprocedure komt de Waalse regering aan zet, die bestaat uit PS, MR en Ecolo. Uitgerekend de ecologisten leveren de ministers van Leefmilieu (Céline Tellier) en Klimaat (Philippe Henry). Tegengas viseert beide excellenties. De federale regering zoekt 2,3 gigawatt (GW) aan capaciteit, goed voor 2 tot 3 gascentrales. De kans bestaat dat die uitsluitend in Wallonië zullen komen. Maar Tegengas kant zich tegen de uitstoot van CO2, fijn stof en stikstofoxiden van de centrales. 'Omdat Vlaamse politici met een pro-nucleaire agenda zich massaal tegen de gascentrales keren, dreigt Wallonië een elektrische vuilbak te worden', klinkt het. Bovendien staan de centrales in Seraing en Awirs op nog geen vijf kilometer van elkaar. 'De cumulatieve vervuiling van de Maas met al te warm water en ammoniak door beide centrales werd ook niet in overweging genomen.'Tegengas wijst naar de verwoestende en dodelijke overstromingen van midden juli, en maakt de link met de klimaatopwarming. 'De Ecolo-ministers zitten waar ze zitten door hun standpunten over de klimaatverandering, maar gascentrales zijn een ramp voor het klimaat', zegt woordvoerder Ike Teuling.Tegengas is ook gekant tegen kernenergie en is ervan overtuigd dat ons land zonder kernenergie en nieuwe gascentrales kan. De organisatie wijst daarvoor naar een rapport van de federale energieregulator Creg, die vorig jaar stelde dat nieuwe centrales niet nodig zijn. Hoogspanningsbeheerder Elia denkt daar anders over. Ook veel energie-experten zeggen dat nieuwe gascentrales hoe dan ook nodig zullen zijn.Om mee te dingen in de CRM-veiling is een volledig goedgekeurde vergunning geen must. Maar bedrijven stellen zich wel bloot aan geldboetes als hun project uiteindelijk niet van de grond geraakt.Binnen de federale regering is de MR gekant tegen de bouw van nieuwe gascentrales. Net als de N-VA willen de Franstalige liberalen twee kernreactoren openhouden. Volgens oud-energieminister Marie Christine Marghem dreigt de elektriciteitsfactuur de pan uit te swingen.