Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) beslist de komende weken over de uitbreiding of bouw van vier Vlaamse gascentrales.

Die centrales zijn volgens de federale overheid nodig om de energiebevoorrading te verzekeren wanneer de kerncentrales in 2025 sluiten. Maar de vergunningen worden bijna overal aangevochten, waardoor de Vlaamse regering zich moet uitspreken over de omgevingsbelasting.

Het gaat over een toekomstige centrale in Dilsen Stokkem, die daar geen groen licht kreeg van de deputatie. Ook in het Limburgse Tessenderlo moeten plannen voor een gascentrale vergund worden, maar dat project overschrijdt provinciegrenzen en komt daarom in eerste aanleg op het bord van de Vlaamse administratie. Daarna moet ook de omgevingsbelasting van een uitbreiding van de Luminus-gascentrale in het Gentse Wondelgem worden bekeken. En ten slotte wordt ook de weigering van een vergunning van een gascentrale in Vilvoorde herbekeken.

Mogelijkheid tot beroep

De vergunning voor vier toekomstige gascentrales wordt op dit moment door de bevoegde adviesinstanties bestudeerd. Een advies gaat daarop naar de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. Daarna komt het dossier op het bureau van de minister. Afhankelijk van de complexiteit van het dossier heeft een kabinet dan tijd nodig om een beslissing te nemen. Maar minister Demir laat optekenen dat ze bij de afhandeling van de desbetreffende gascentrales de bestaande termijnen niet wil uitputten. Ook tegen de beslissing van de minister kan nog in beroep gegaan worden bij de raad voor Vergunningsbetwistingen.

Wellicht zal geen enkele van de vier toekomstige gascentrales vrij van beroepsprocedures zijn voor de start van een veiling voor staatssteun die nodig is om de investering voor de gascentrales te dekken. Die wordt in oktober georganiseerd om financiële steun voor 2.3 gigawatt bijkomende productie toe te kennen.

