Han Renard is redacteur bij Knack

Vol vertrouwen over de goede afloop van hun verkiezingscampagne: zo ogen de kopstukken van de PS. Maar politicoloog Pascal Delwit is niet overtuigd.

'Die geëtaleerde zelfverzekerdheid van Elio Di Rupo en Paul Magnette lijkt me toch een beetje bluf', zegt Pascal Delwit (ULB). 'Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober vorig jaar scoorde de PS zwak. De partij voert nu vooral campagne op het terrein. Ze is daar goed in, maar voor een spectaculaire rebound heb ik geen aanwijzingen.'

