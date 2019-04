De fermette op het platteland geniet nog steeds de voorkeur, blijkt uit een nieuwe studie van het Vlaams Agentschap Wonen. Het zal dus nog knap lastig worden om de Vlamingen te overtuigen slimmer, kleiner en gestapeld te gaan wonen, zoals de overheid wil.

Het Vlaams Agentschap Wonen liet in 2018 een nieuwe woonsurvey uitvoeren. In dat onderzoek werden drieduizend Vlaamse huishoudens ondervraagd over hun woonsituatie, de betaalbaarheid en kwaliteit daarvan.

...