N-VA-voorzitter Bart De Wever wil na de verkiezingen graag snel een Vlaamse regering vormen, het liefst met twee partijen. Dat zegt hij zaterdag in de marge van een congresdag over onderwijs.

'De politieke dreiging komt niet vanuit Vlaanderen, maar van buitenaf. Als het roodgroene front in Wallonië aan zet komt en zich federaal kan nestelen, dan zal het Vlaanderen zijn dat daar voor mag opdraaien', zegt De Wever in zijn slotspeech voor het congres. 'Als we er in slagen snel een Vlaamse regering te vormen, dan hebben we een krachtig tegenwicht tegen het roodgroene front. Dan hebben we de hefbomen in handen om de belangen van Vlaanderen veilig te stellen.'

In een gesprek achteraf maakt hij duidelijk dat hij bovendien het liefst maar twee partijen zou zien in die nieuwe Vlaamse regering. Welke partner hij dan graag naast zich zou zien, wil hij niet kwijt. 'Ik heb maar twee veto's en dat is tegen de PS en tegen Ecolo.' Volgens een populair gerucht zou De Wever in Vlaanderen een kopie van zijn Antwerpse coalitie willen maken, met SP.A en Open Vld. SP.A-voorzitter John Crombez verklaarde afgelopen week dat een samenwerking met N-VA voor hem echter 'quasi onmogelijk' is. 'Hij zal wel goede redenen hebben gehad om dat te zeggen', reageert De Wever zaterdag.

Dat de partij Vlaams opnieuw de lead wil nemen, wil volgens de voorzitter overigens niet zeggen dat ze de post van onderwijsminister wil laten schieten, met een derde van het Vlaamse budget het belangrijkste departement. 'Deze hele congresdag is een claim op de post van onderwijsminister', zegt hij daarover.