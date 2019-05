Naar aanloop van 26 mei hield de N-VA zijn vierde en laatste campagnedag, ditmaal over het onderwijsthema. De partij stelt een tienpuntenplan voor waarmee het de macht van de onderwijskoepels wil doorbreken en de vrije schookeuze wil laten primeren op de 'sociale mix'.

De N-VA hield zondag zijn vierde en laatste V-dag naar aanloop van de stembusgang op 26 mei. Dat het onderwijsthema het dichtst bij de verkiezingen werd geplaatst, is hoegenaamd geen toeval. Bij N-VA, onder impuls van onder meer Theo Francken en onderwijsspecialist Koen Daniëls, betreurt men al langer dat het onderwijsniveau in Vlaanderen tanende is. Al werpt de oppositie daarbij op dat de partij de afgelopen tien jaar zelf mee in de Vlaamse regering zat.

Omdat alles staat en valt met de opleiding die kinderen en jongeren genieten, wil N-VA de portefeuille van huidig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maar al te graag overnemen. Voorzitter Bart De Wever herhaalde opnieuw dat de partij zich zorgen maakt over de kwaliteit van het onderwijs, waarna professor Wouter Duyck zijn kijk op het thema uit de doeken kwam doen. Daarbij stelde de partij een tienpuntenplan voor waarmee ze het onderwijsniveau naar eigen zeggen terug wil opkrikken.

Opvallend is dat de N-VA de 'macht van de onderwijskoepels' wil beperken. 'Vele goede hervormingen blijven in het klaslokaal vandaag helaas dode letter', aldus De Wever. 'De koepels zijn veranderd in machtsbastions die de scholen van zich afhankelijk hebben gemaakt', sneerde de N-VA-voorzitter. De Wever staat daarbij niet alleen. Ook Open VLD haalde enkele weken geleden al uit naar de vermeende rol van de onderwijskoepels bij de wekelijkse klimaatbetogingen.

Ten slotte wil de N-VA ook dat de vrije schoolkeuze koste wat het kost bewaard moet blijven. 'Scholen moeten zelfstandig kunnen kiezen hoe zij zich organiseren en hoe zij hun leerlingen willen onderwijzen', zei de partijvoorzitter. De Vlaamse regering voerde onlangs een elektronisch inschrijfsysteem in zodat ouders niet langer voor de schoolpoort moeten kamperen. Maar tegelijkertijd moet de maatregel er ook voor zorgen dat er een betere sociale mix op de scholen wordt voorzien.

Lees hieronder het tienpuntenplan van N-VA over het onderwijsthema