'Ik ben een unitarist. Ik ga je zelfs vertellen: ik denk dat we alles op federaal niveau moeten terugzetten. Ik ben voor een eenheidsstaat.' Dat zegt Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de MR en samen met Joachim Coens (CD&V) koninklijk informateur, in een interview met het Franstalige tijdschrift Wilfried dat donderdag verschijnt. Bij N-VA klinkt het dat Bouchez de formatie zo verder compliceert.

Dat weetHet Laatste Nieuws woensdagavond. 'Als er ooit een evaluatie zou komen van de zes staatshervormingen, kan ik u al de conclusie geven. Het komt erop neer dat we alles terug op nationaal niveau moeten zetten', is een andere opvallende quote van Bouchez.

Volgens Het Laatste Nieuws dateert het interview van december, toen Bouchez al benoemd was tot informateur. De MR-voorzitter is naar verluidt op de hoogte van het feit dat het interview donderdag verschijnt.

Bart De Wever: 'Voorstel dat ons terugwerpt naar de 19de eeuw'

'Het unitarisme dat Georges-Louis Bouchez voorstelt werpt ons terug naar de 19de eeuw. Iedereen heeft recht op een eigen opinie, maar als informateur help je de zaken zo niet vooruit', zo reageerde N-VA-voorzitter Bart De Wever op Twitter:

Het unitarisme dat @GLBouchez voorstelt werpt ons terug naar de 19de eeuw. Iedereen heeft recht op een eigen opinie, maar als informateur help je de zaken zo niet vooruit. pic.twitter.com/tdrp5vTXUg — Bart De Wever (@Bart_DeWever) January 23, 2020

Peter De Roover: 'Zal formatie bijkomend compliceren'

'Het interview dat informateur Georges-Louis Bouchez (MR) heeft gegeven zal de federale onderhandelingen vermoedelijk bijkomend compliceren.' Dat zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover donderdag.

'Ik ben een unitarist. Ik ga je zelfs vertellen: ik denk dat we alles op federaal niveau moeten terugzetten. Ik ben voor een eenheidsstaat.' Dat zei Bouchez in een interview met het Franstalige tijdschrift Wilfried. 'Als er ooit een evaluatie zou komen van de zes staatshervormingen, kan ik u al de conclusie geven. Het komt erop neer dat we alles terug op nationaal niveau moeten zetten.'

'Het is geweten dat Bouchez België genegen is', reageert Peter De Roover. 'Hij loopt graag rond met tricolore manchetknopen. Ik denk dat dat een klein beetje is uit verlatingsangst, om alleen achter te blijven in het linkse Wallonië.'

De N-VA'er is dus niet echt verrast door het standpunt van de liberaal. 'Maar het is wel de verkeerde remedie. Op deelstaatniveau slaagt men er in om regeringen te maken, terwijl dat op Belgisch niveau een dik probleem is. Net op dat niveau zou men nu dus alles willen oplossen.'

De Roover kan naar eigen zeggen moeilijk inschatten wat Bouchez wil bereiken met het interview. 'De vraag is of dit een bedenking is die boven de actualiteit staat, of een signaal in de federale onderhandeling', besluit hij.

