Na ruim een uur hebben N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette het Koninklijk Paleis zaterdag om 16 uur weer verlaten. De koning verwacht hen op 17 augustus opnieuw, met een nieuw rapport in handen. Dat meldt het Paleis zaterdagnamiddag.

Beide koninklijke opdrachthouders waren naar het Koninklijk Paleis gekomen om koning Filip een nieuwe stand van zaken te geven van de zoektocht naar een formule om een nieuwe federale regering op de been te brengen. Bij hun aankomst had geen van hen enige commentaar gegeven en ook bij hun vertrek deden ze dat niet. De N-VA-voorzitter en de PS-voorzitter stonden na hun gesprek met de koning wel enkele minuten te praten alvorens in hun wagens te stappen.

De liberalen van MR en Open Vld zijn intussen bereid om de zogenaamde 'bubbel van vijf' (N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH) aan te vullen, op voorwaarde dat de preformateurs klare wijn schenken over de geplande formule. De Wever en Magnette zelf plannen intussen nog wel een bijkomend gesprek met de groene partijen Groen en Ecolo.

