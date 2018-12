De week van de waarheid voor de regering-Michel: turen in het ravijn

De werven zijn aanzienlijk: een groot deel van de jobdeal moet nog uitgewerkt worden terwijl de regering zich al rijk rekent met de verwachtte opbrengst, het investeringspact van premier Charles Michel dient op toerental gebracht, om nog te zwijgen van het pensioenbeleid of de energiestrategie. De ambitie van het laatste jaar Michel-I reikt al een tijdlang verder dan haar daadkracht, zeker nu het perspectief van de regeringsploeg niet groter is dan één - 1! - week. Op 10 december zakt Michel normaliter af naar Marrakesh om daar de Belgische steun toe te zeggen voor het Global Compact for Migration, het migratiepact van de Verenigde Naties.

