De twijfels van seksuologen Maxime Brusselaers en Nicky Schelkens: ‘Waar leer je dat, grenzen aangeven?’

Elke week vraagt Knack in de rubriek Durf twijfelen naar de twijfels van bekende mensen.

‘Tijdens onze masteropleiding seksuologie gingen onze ogen open’, zegt Nicky Schelkens. ‘We kregen les over wensen en grenzen aangeven en over nog zo veel zaken. Toen pas beseften we dat we lang niet alles wisten over seks.’

Maxime Brusselaers: ‘Ze zeggen vaak: “Je moet je grenzen aangeven.” Maar waar leer je dat? Niet op school. Zelfs onze kennis van anatomie was redelijk beperkt. Ik weet nog dat ik in het middelbaar tijdens een les de vagina moest aanduiden, maar ik wees naar de plasbuis. Behoorlijk gênant. Ik kende niet eens alle delen van mijn lichaam.’

Nicky Schelkens: ‘Als puber stonden we er niet bij stil dat we te weinig info gekregen hadden. Je vult die gaten zelf wel in, denk je. Maar nu we zelf in de praktijk staan, merken we pas hoeveel schaamte en mythes er bestaan. Mensen zeggen ons: “Ik masturbeer nooit.” Of: “Ik masturbeer veel. Ben ik abnormaal?” Nee, natuurlijk niet. Sommige mensen raken zichzelf graag aan, andere niet. Net zoals de ene baby al op zeven maanden begint te kruipen en de andere pas op tien. Als elke persoonlijke ontwikkeling uniek is, waarom zou dat dan bij de seksuele ontwikkeling anders zijn?’

Pleiten jullie voor meer seksuele opvoeding op school?

Schelkens: Ook daar denken we nu anders over. Vroeger vonden we inderdaad dat er meer informatie moest komen, maar dat is het probleem niet. Er is genoeg informatie. Maar er moet wel meer correcte informatie komen, waar je in de praktijk ook iets mee kunt doen.

Brusselaers: Dat er veel over anticonceptie verteld wordt, is uiteraard belangrijk. Maar ze zouden tijdens de les seksuele opvoeding ook mogen uitweiden over de genotsfunctie, bijvoorbeeld. Veel jongens weten wel wat de clitoris is. Maar niet dat ze daar aandacht aan moeten besteden, omdat veel vrouwen niet klaarkomen door penetratie. Ook over hoe je dan echt aan seks begint of over zelfliefde gaat het zelden. Daarom vonden we het nodig om er een boek over te schrijven: Viva la vulva.

Schelkens: Soms komt seksuele opvoeding ook gewoon te laat. Heel wat leerlingen kijken al voor ze naar de middelbare school gaan naar porno. Een tijdje geleden vroegen ze aan jongens: “Wanneer is de seks gedaan?” De meesten antwoordden: “Als ik klaarkom in het gezicht van het meisje.” Dat leren ze dan uit porno. Je bent dus te laat met je seksuele opvoeding. Al zijn er zeker ook positieve zaken aan porno – of beter: aan de vrouwvriendelijke porna, die aandacht heeft voor beleving en emotie.

Twijfelen jullie vaak?

Brusselaers: Ik niet. Ik heb duidelijke waarden en normen en handel daar ook naar.

Schelkens: Ik twijfel alleen over persoonlijke zaken, wat we vanavond gaan eten en zo. Over maatschappelijke dingen aarzel ik niet.