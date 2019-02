De triatlete vs. de bokser: 'Ik heb liever kettingvet aan mijn vingers dan nagellak'

Ze leerden elkaar kennen in een wellnesshotel. Oshin Derieuw, wereldkampioene boksen bij de superlichtgewichten, was er manager en Charlotte Deldaele, zilver op het laatste BK triatlon, was een van haar werknemers. Van het een kwam het ander: vorige zomer trouwden Derieuw en Deldaele onder de Portugese zon. Bij de wellness zijn ze ondertussen weg. Derieuw ging aan de slag als rechterhand van de burgemeester van Kuurne, Deldaele werkt in de lokale Decathlonwinkel en is parttime make-upartieste. 'Handig als ik een blauw oog moet verstoppen', grapt ze.

...