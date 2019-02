Leandro Trossard (RC Genk): 'Mijn geloof in eigen kunnen is mijn grootste talent'

Hoeveel zal er eind februari overblijven van de voorsprong van Racing Genk? Vrijdag ontvangen de Limburgers in de eigen Luminus Arena rivaal Standard. Daarna wachten Club Brugge (uit, op 17/02) en Antwerp (thuis, 24/02). De competitieleider ontvangt dus in enkele weken tijd de rest van de top vier, met tussendoor de dubbele Europese confrontatie met Slavia Praag. Leandro Trossard is dit seizoen een van de uitblinkers bij Racing. Het leverde hem een selectie voor de nationale ploeg op. De kwikzilveren linkerflank verwacht niet dat Genk een steek zal laten vallen. 'Waarom zou dat?' reageert Trossard met gespeelde verontwaardiging. 'We staan toch niet onterecht aan de leiding? Mooi voetbal, veel gescoord en altijd verdiend gewonnen. Ik heb ook niet het idee dat de ploeg op zijn tandvlees zit, wel integendeel. Nee, dit mooie parcours gaat nog wel even door.'

...