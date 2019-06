'Na vijf jaar oppositie behaalde de SP.A het historisch laagste resultaat ooit. Ze is het dus aan zichzelf verplicht om in alle openheid en ernst te evalueren wat er fout gelopen is. Wat ons betreft kan de SP.A-voorzitter niets anders doen dan zijn conclusies trekken.' Dat zegt Frank Moreels, voorzitter van de Belgische Transportbond (BTB), een kleinere centrale van het overkoepelende ABVV, deze week in Knack.

Wie moet de volgende SP.A-voorzitter worden? Na de zware verkiezingsnederlaag stelde John Crombez even zijn mandaat ter beschikking, maar dat was geen oprecht ontslag. Crombez ziet zichzelf nog altijd voorzitter blijven, toch als hij geen minister kan worden. Een insider: 'Als Crombez zich kandidaat stelt, maakt hij een kans.' Toch circuleren ook al de namen van mogelijke ander geschikte voorzitters. Die van Conner Rousseau bijvoorbeeld, de nieuwe SP.A-fractieleider in het Vlaams Parlement. Voor huidig Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani is het wellicht nog te vroeg.

Ook de naam van Meryame Kitir wordt genoemd. Alleen is het niet zeker of zij er zelf wel zin in heeft om zich op te werpen als 'tegenkandidaat' van Crombez. Een oude rot: 'Kitir zou het kunnen. Toch als we het voorzitterschap eindelijk anders gaan invullen dan onder Karel Van Miert, Louis Tobback of Steve Stevaert. Dat waren grote gidsen die de partij maar moest volgen. Kitir zou model staan voor een ander leiderschap: een dat meer collectief is, van onderuit gedragen. Zij zal niet in haar eentje de SP.A-koers bepalen: dat kan en wil ze niet. Maar ze kan de partij wel leiden in een richting die velen uit willen.'

Ze is jong, vrouw, iemand uit de fabriek, warm en verbindend. Ze heeft het ideale profiel voor een SP.A-voorzitter in deze droeve rechtse tijden.

Kitir wordt ook uitdrukkelijk gesteund door Frank Moreels en de zijnen: 'Samen met mij zouden veel vakbondsmensen absoluut enthousiast zijn mocht Meryame Kitir zich kandidaat stellen. Ze is jong, vrouw, iemand uit de fabriek, warm en verbindend. Ze heeft het ideale profiel voor een SP.A-voorzitter in deze droeve rechtse tijden.'

Moreels: 'Meer dan 40 procent van de Vlaamse kiezers heeft gekozen voor partijen met uitgesproken antivakbondsstandpunten.' Daarom vinden ze bij de socialistische vakbond dat de SP.A haar verantwoordelijkheid moet nemen. 'De socialistische partijen moeten aan de macht deelnemen waar het kan. Hoe omstreden dat ook mag zijn.'

Volgens Moreels zal alleen een regering met socialistische partijen erin garanderen dat ons sociale model overeind blijft. 'Dat de socialisten zich in een regering met de N-VA zouden "kapotregeren" overtuigt niet: ze hebben voldoende expertise in huis om vanuit de regering een deel van hun programma te realiseren. Vanuit de oppositie kunnen ze dat per definitie níét.'