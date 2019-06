SOS SP.A: waarom de vakbond Meryame Kitir als partijvoorzitter wil

Stilaan begint door te dringen welke ontreddering de zware verkiezingsnederlaag heeft veroorzaakt bij de SP.A. Ontkennen heeft geen zin meer, business as usual is uitgesloten. ABVV'er Frank Moreels: 'De SP.A móét in de regering, met Kitir als voorzitter.'

Meryame Kitir. 'Ze zou het kunnen - als we het voorzitterschap eindelijk anders invullen dan onder Van Miert, Tobback of Stevaert.' © Imagedesk

Het verdict is helder, zij het hard: het voorzitterschap van John Crombez is mislukt. In 2015 koos meer dan 70 procent van de Vlaamse socialisten hem als de nieuwe partijvoorzitter: na tien magere jaren zou hij de SP.A opnieuw naar electoraal succes leiden. Het omgekeerde is gebeurd. Op 26 mei vielen de Vlaamse socialisten terug van 595.466 naar 455.034 kiezers, een verlies van 23,5 procent van wat er nog overbleef van het socialistische electoraat.

...

