De Roover over lerarenpensioen: regering wil “extreem geleidelijk” hervormen

Volgens Kamervoorzitter en N-VA-kopstuk Peter De Roover zullen leraren ook na de pensioenhervorming die de Arizona-partijen willen doorvoeren een beter pensioen hebben dan andere beroepsgroepen.

De eventuele nieuwe federale regering wil dat leraren langer werken, maar de gunstige berekening van het pensioenbedrag zou “extreem geleidelijk” gebeuren, zodat die pas in 2062 volledig van kracht is.

Over de pensioenplannen die N-VA, MR, Les Engagés, Vooruit en CD&V eventueel willen doorvoeren in een nieuwe federale regering is al zo veel ongerustheid ontstaan dat er maandag een nationale staking plaatsvindt met hinder bij onder meer het openbaar vervoer en het onderwijs.

Kamervoorzitter Peter De Roover, zelf een voormalige leraar, stuurde die perceptie zondag op ‘De Zevende Dag’ bij. “Er worden getallen de wereld in gestuurd die nergens op steunen. Dat een 61-jarige leraar die binnenkort op pensioen gaat honderden euro’s zou kwijtraken, is onzin.”

Volgens de N-VA’er is het vooral de bedoeling dat leerkrachten “even lang zullen werken als andere mensen”, tot 67 jaar dus. Op het einde van de rit zullen ze volgens hem wel nog altijd een beter pensioen hebben dan de meeste andere beroepsgroepen. De gunstige berekening van het pensioen – nu wordt het bedrag berekend op de laatste en dus beter betaalde tien jaar van de loopbaan – zou “extreem geleidelijk” worden aangepast vanaf 2027, met elk jaar een uitbreiding van die berekeningsperiode met één jaar. In 2028 zou het pensioen dus op de elf laatste jaren van de loopbaan berekend worden. “Dat betekent dat het pas in 2062 in volle werking zou zijn. Veel langer kan je een overbrugging niet maken.”

Een tweede pensioenpijler voor leraren zit er volgens De Roover niet in, maar de vervangingsratio van 75 procent in plaats van 60 procent voor andere beroepsgroepen, zou volgens de N-VA’er wel behouden blijven. “Een tweede pijler zou dat verschil van 15 procent niet compenseren.”

Over de pensioenplannen hebben de Arizona-partijen voor alle duidelijkheid nog geen akkoord. Zondagmiddag komen de partijvoorzitters opnieuw samen, maar dan gaat het over de fiscaliteit.