Wil de PS wel zélf Wallonië uit de miserie helpen?

PS-voorzitter Elio Di Rupo wil dat de wet die bepaalt hoeveel geld van de federale overheid naar de gewesten en gemeenschappen vloeit, wordt herzien. Maar de communautaire kwestie is geen verkiezingsthema, hoor.

Tijdens een interview van Elio Di Rupo met de zakenkrant De Tijd het afgelopen weekend kwam de aap uit de mouw: de PS-voorzitter wil een hervorming van de financieringswet. Die regelt hoeveel geld de gewesten en gemeenschappen van de federale overheid krijgen om hun bevoegdheden uit te oefenen. Opmerkelijk was dat die uitspraak niet de papieren editie van De Tijd haalde, maar alleen op haar site verscheen. De andere Vlaamse kranten pikten het bericht niet op, met uitzondering van Het Laatste Nieuws, dat er, weggestopt op bladzijde zes, een minimaal stukje aan wijdde. Nochtans kan de uitspraak van Di Rupo in volle verkiezingscampagne tellen: de ex-premier neemt de vlucht vooruit, want de Franstalige Gemeenschap en het Waals Gewest hebben het financieel erg moeilijk en dat zal de volgende jaren niet beter worden, integendeel.

...