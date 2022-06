De Croo: ‘Zie niet goed in wat excuses zouden bijbrengen aan Congo’

‘Excuses zijn een Belgische discussie. Wat de Congolezen belangrijk vinden, is of ze morgen iets te eten hebben en hun kinderen naar school kunnen brengen.’ Dat zei eerste minister Alexander De Croo donderdag in Kinshasa.

De premier reageerde op de toespraak die koning Filip woensdag gaf. De tekst werd nagelezen en goedgekeurd door de federale regering. De koning drukte in de speech opnieuw zijn spijt uit voor de koloniale periode, maar bood geen formele excuses aan.

‘Persoonlijk zie ik niet goed in wat excuses zouden bijbrengen’, reageerde De Croo. ‘Dat is zoals de Britse eerste minister Boris Johnson: sorry zeggen voor wat je gisteren gedaan hebt en het vandaag opnieuw doen. Als je luistert naar de Congolese pers, hoor je dat ook president Félix Tshisekedi eigenlijk geen vragende partij was.’

De president kwam in 2019 aan de macht in twijfelachtige omstandigheden. Volgens onafhankelijk onderzoek had hij niet de meerderheid van de stemmen. Toch vindt premier De Croo dat er met hem zaken te doen zijn.

‘De vorige president, Joseph Kabila, heeft zich lang afgekeerd van de rest van de wereld’, zei de premier. ‘Deze president geeft een politieke stabiliteit die gebruikt moet worden. We moeten dit momentum aangrijpen om een aantal dingen in de praktijk te brengen. We willen helpen, al is het voor ons dan wel een noodzaak dat de corruptie wordt aangepakt en dat de justitie wordt hervormd. Bovendien vindt het koninklijk bezoek plaats om de bevolking te steunen, niet de president.’

Bij zijn speech ter verwelkoming van de Belgische delegatie, zei Tshisekedi woensdag dat het geweld in Oost-Congo voor hem momenteel de grootste uitdaging vormt. In het oosten vecht het Congolese leger opnieuw tegen rebellen die mogelijk steun uit Rwanda krijgen.

‘Er zou een boodschap moeten komen uit de buurlanden om duidelijk te maken dat het communautaire geweld moet stoppen’, zei de premier daar donderdag over. ‘Als ons land daarin een rol kan spelen, zijn we zeker bereid om dat te bekijken.’

Vrijdag vertrekt De Croo weer naar België, terwijl de koning en de koningin doorreizen naar Lubumbashi en Bukavu. ‘Dit was een belangrijk moment. Gisteren hebben we het verleden in de ogen gekeken en vandaag hebben we naar de toekomst gekeken. Voor mij waren twee dagen voldoende’, besloot de premier.