Nu ons land er relatief goed voorstaat wat het aantal nieuwe coronabesmettingen betreft, moet er streng worden opgetreden om te vermijden dat we het virus opnieuw importeren. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) benadrukt in VTM Nieuws.

De verschillende regeringen van ons land beslisten vandaag/woensdag binnen het Overlegcomité dat Belgen die terugkeren uit een rode zone - momenteel bijna heel Europa - vanaf donderdag verplicht in quarantaine moeten en twee testen moeten laten afnemen. Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer wie kritieke functies uitoefent in een essentiële sector of studenten die examens moeten afleggen.

'We hebben de voorbije weken gezien dat de evolutie van de cijfers in ons land de goeie richting uitgaat, we slagen erin om een derde golf te vermijden', benadrukte De Croo. 'Maar we zien dat de meeste andere landen in Europa cijfers hebben die een stuk slechter zijn, we zien ook dat er een nieuwe variant van het coronavirus ontstaan is die veel besmettelijker is.' Daarom is nodig om 'bijzonder streng' op te treden. 'Het is heel duidelijk dat we op basis van de nieuwe informatie alles moeten doen om dat virus en vooral de gevaarlijkere variant buiten onze grenzen te houden.'

We raden vakantie ten stelligste af

De premier verdedigde ook de beslissing om reizen niet eerder te verbieden. 'Op het Overlegcomité van twee weken geleden zijn we zeer streng geweest over de maatregelen met betrekking tot reizen. Ik en vele anderen van verschillende regeringen hebben gezegd dat we reizen voor vakantie ten stelligste afraden. Waarom hebben we het ten stelligste afgeraden? Omdat we nu eenmaal op een moment zitten waar er soms nieuwe evoluties kunnen zijn', zei De Croo. 'Wie gekozen heeft om niet te reizen, wordt vandaag ook niet geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden.'

Ook kinderen vallen overigens onder de verplichting, bevestigde de premier. 'Ook voor kinderen die terugkomen uit vakantie geldt de quarantaine. Zij kunnen niet naar school gaan.'

