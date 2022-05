De Croo verdedigt pleidooi extra geld voor Defensie: ‘Wil niet horen dat we free riders zijn’

Premier Alexander De Croo benadrukt het belang van vandaag deel uit te maken van de Navo, en dat betekent ook dat elk land zijn deel doet. Zo verdedigde hij donderdag in de Kamer zijn pleidooi om het budget voor Defensie tegen 2035 op te krikken tot 2 procent van het BBP, nadat coalitiepartners Groen en Ecolo zich daartegen hadden verzet. Oppositiepartij N-VA biedt een wisselmeerderheid aan om die budgetstijging te steunen.

Toenmalig premier Elio Di Rupo schaarde zich indertijd achter het voornemen van de lidstaten van de Navo om de nationale budgetten voor Defensie op te trekken tot 2 procent. Sindsdien bengelde ons land steevast aan de staart van het peloton. Wel besliste de huidige regering het budget al op te trekken. Eerder deze week gaf premier De Croo aan het budget stelselmatig te willen optrekken tot die 2 procent van het BBP.

‘We moeten gelukkig zijn dat we vandaag deel uitmaken van een blok van dertig landen. Wie er niet bij is, is ofwel slachtoffer van agressie of wil erbij’, verklaarde de premier tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer. Maar hij benadrukte ook dat veiligheid gesteund is op solidariteit. Met andere woorden: elk land moet zijn deel doen. ‘Wat ik niet wil horen is dat we free riders zijn, omdat we ons deel niet doen.’

De premier kreeg de steun van Peter Buysrogge (N-VA). Hij noemde het standpunt van de groenen ‘politieke profilering op de kap van onze internationale solidariteit en onze eigen veiligheid.’ Hij herinnerde eraan dat zijn partij en de MR een resolutie klaarhebben om het budget voor Defensie op te krikken. ‘Overtuig uw collega’s. Zoniet zijn wij bereid een wisselmeerderheid te leveren’, aldus Buysrogge.

Eerder op de dag sprak MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zijn steun uit voor de ambitie van premier De Croo. De PS, die de Defensieminister levert, houdt de boot af. Er is geen dringende nood om ons nu al uit te spreken over de periode na 2030, wanneer het huidige begrotingstraject afloopt. Dat traject voorziet al 10 miljard euro, plus 1 miljard euro extra voor de komende drie jaar, omwille van de oorlog in Oekraïne.

‘Het gaat al om historische bedragen’, luidt het aan de Keizerslaan. Minister Ludivine Dedonder (PS) bevestigt die lijn. Ze noemt het haar prioriteit om eerst het STAR-plan uit te voeren dat in januari groen licht kreeg binnen de regering. Dat voorziet een groeitraject richting 1,54 procent in 2030.