Twaalf personeelsleden van de Belgische ambassade in Moskou worden het land uitgezet. Dat bevestigt FOD Buitenlandse Zaken dinsdag, die de beslissing "betreurt".

"Dit besluit is volstrekt ongerechtvaardigd en ongegrond, aangezien deze personeelsleden hun functie uitoefenen met volledige inachtneming van hun diplomatieke accreditatie en van het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke relaties", klinkt het in een reactie van Buitenlandse Zaken.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte eerder op de dag bekend dat het Belgisch diplomatiek personeel als vergeldingsmaatregel tot persona non grata wordt uitgeroepen. Ze krijgen tot 3 mei de tijd om het land te verlaten. Die beslissing "vermindert de diplomatieke vertegenwoordiging van ons land in Rusland (twee derde van het ambassadepersoneel), onze operationele capaciteiten en draagt bij tot de versterking van het internationale diplomatieke isolement van Rusland", aldus FOD Buitenlandse Zaken nog.

Rusland reageert daarmee op een beslissing van ons land om 21 Russische diplomaten het land uit te zetten. Dat was vanwege hun betrokkenheid bij spionage- en beïnvloedingsoperaties die de veiligheid van het land bedreigen, zo kondigde minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) op 29 maart aan in de Kamer.

Verder kondigde Moskou dinsdag/vandaag aan dat ook vijftien Nederlandse diplomaten Rusland moeten verlaten. Het gaat om veertien medewerkers van de ambassade in Moskou en een medewerker van het consulaat in Sint-Petersburg. Die beslissing is een vergelding voor de zeventien Russen die eerder werden uitgezet door Nederland.

Rusland liet verder nog weten dat het de ambassadeur van Luxemburg heeft gevraagd om "krachtig te protesteren" tegen de uitwijzing van een Russische diplomaat door dat land.

Reactie De Croo: 'Uitwijzing diplomaten toont aan dat Rusland zich verder isoleert'

De beslissing van Moskou om twaalf personeelsleden van de Belgische ambassade Rusland uit te zetten, toont aan dat Rusland zijn rug naar de wereld keert en zich verder isoleert. Dat zegt premier Alexander De Croo dinsdag in een reactie op de uitwijzing.

Door de beslissing van de Russische autoriteiten krijgen twaalf van de negentien medewerkers van de ambassade tot 3 mei de tijd om Rusland te verlaten. Buitenlandse Zaken in ons land noemde het besluit al "volstrekt ongerechtvaardigd en ongegrond, aangezien deze personeelsleden hun functie uitoefenen met volledige inachtneming van hun diplomatieke accreditatie en van het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke relaties".

Ook premier De Croo benadrukt dat de betrokkenen diplomaten zijn die diplomatieke functies uitoefenen.

Vorige maand besliste België om 21 diplomaten die verbonden zijn aan de Russische ambassade ons land uit te zetten, maar die beslissing is niet vergelijkbaar met de nieuwe Russische demarche, aldus De Croo. Volgens hem ging het toen om Russen die duidelijk spionagewerk verrichtten.

