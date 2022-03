De federale regering zet 21 Russische diplomaten het land uit. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès dinsdag aangekondigd in de Kamer.

De Russische diplomaten worden ervan verdacht betrokken te zijn bij spionageactiviteiten in ons land. Ze hebben twee weken de tijd om het grondgebied te verlaten. Het gaat om diplomaten bij de Russische ambassade in Brussel en bij het consulaat van Rusland in Antwerpen.

Het is het kernkabinet, met daarin de belangrijkste federale ministers, dat de beslissing heeft genomen. Het gaat niét om een sanctie ten gevolge van de Russische invasie in Oekraïne, verduidelijkte de MR-vicepremier. 'Dit is louter en alleen gelieerd aan onze nationale veiligheid. De diplomatieke kanalen blijven open en de Rusissche ambassade kan haar activiteiten verder zetten.'

(Dadelijk meer.)

Ook Den Haag zet 17 Russische spionnen het land uit

Ook Nederland gaat zeventien Russische spionnen uitzetten, meldt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). De Russen stonden ingeschreven als diplomaat bij de Russische vertegenwoordigingen in Nederland, maar waren in het geheim actief als inlichtingenofficier. Zij hebben twee weken de tijd om het land te verlaten.

Het kabinet nam het besluit omdat de groep een bedreiging voor de nationale veiligheid vormt, aldus Hoekstra. De Russische ambassadeur is dinsdag ontboden en geïnformeerd over de beslissing. 'De huidige opstelling van Rusland in bredere zin maakt de aanwezigheid van deze inlichtingenofficieren ongewenst', laat de regering nog weten.

Den Haag zegt voorbereid te zijn op 'diverse scenario's die zich komende tijd kunnen voordoen'. 'De ervaring leert dat Rusland dit soort maatregelen niet onbeantwoord laat. Daar kunnen we niet over speculeren.'

Gewoonlijk wijst Moskou op zijn beurt dan ook diplomaten uit.

De Nederlandse regering wijst erop dat het besluit tot stand kwam 'in afstemming met een aantal gelijkgestemde landen', waaronder dus België. Onder meer de Verenigde Staten, Polen en de Baltische landen namen recent een gelijkaardige beslissing.

