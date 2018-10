De Croo trekt 5,5 miljoen extra uit voor humanitaire hulp aan Jemen

e middelen gaan naar het VN-kinderrechtenfonds UNICEF en het vluchtelingenfonds UNHCR. In totaal heeft België sinds het begin van de burgeroorlog, nu bijna vier jaar geleden, al meer dan 25 miljoen euro aan humanitaire hulp vrijgemaakt voor Jemen.

De burgeroorlog heeft volgens de Verenigde Naties al aan meer dan 28.000 mensen het leven gekost, onder wie 10.000 burgers. Miljoenen anderen zijn op de vlucht. Bovendien dreigt de hongersnood er volgens noodhulpcoördinator Lowcock veertien miljoen mensen te treffen, ongeveer de helft van de bevolking, en heerst er een zware cholera-epidemie.

Minister De Croo herhaalt ook opnieuw zijn oproep aan de gewesten om 'het conflict niet langer met wapens te voeden'. Saoedi-Arabië, dat de coalitie tegen de Houthi-rebellen in Jemen leidt - is één van de belangrijkste klanten van de Waalse wapenmaker FN Herstal. 'Zolang we met wapenleveringen dit conflict blijven voeden, zal de humanitaire waanzin niet stoppen', zegt De Croo. 'Het is aan iedere overheid op zijn niveau om de gepaste maatregelen te nemen. Vanuit een humanitair oogpunt is dit niet langer te verantwoorden. Men moet goed beseffen waarmee men bezig is.'