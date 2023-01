De Croo: ‘Normaal dat crisismaatregelen op een bepaald moment aflopen’

In de plenaire vergadering van de Kamer is donderdagmiddag stevig gedebatteerd over de accijnshervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Hoewel daar binnen de meerderheid nog geen consensus over lijkt te zijn, moet die hervorming er voor premier Alexander De Croo wel komen: ‘Het is logisch dat crisismaatregelen op een bepaald moment een einde krijgen.’

Van Peteghem loste zijn plannen eerder deze week in de pers. De CD&V-vicepremier maakt een onderscheid tussen een basisverbruik en een meerverbruik. Als de prijzen boven een bepaalde grenswaarde komen, dalen de accijnzen voor het basispakket. De hervorming moet de btw-verlaging op gas en elektriciteit naar 6 procent, die zoals het er nu voorstaat eind maart zou aflopen, bestendigen en “globaal compenseren”.

Maar binnen de meerderheid is niet iedereen overtuigd van het mechanisme van Van Peteghem. Socialisten en groenen benadrukken dat de energieprijzen eerst duurzaam gedaald moeten zijn vooraleer er ingegrepen wordt in de accijnzen. ‘Energie is een basisbehoefte en daar speel je geen jojo mee’, aldus ook Groen-Kamerlid Dieter Vanbesien.

Over de timing en de manier waarop – ineens of stapsgewijs – de accijnshervorming moet worden doorgevoerd, moet nog gesproken worden in de regering, antwoordde premier De Croo. Maar dat ze er komt lijkt duidelijk. Naast de energiefactuur voor de mensen is immers ook de begroting belangrijk, benadrukte de premier. ‘We hebben steunmaatregelen genomen tijdens een moment van crisis. Het is logisch dat die gelden zolang de crisis er is, maar ook dat ze een einde krijgen als de impact van die crisis wegebt.’

De eerste minister trok de parallel met de coronapandemie, na dewelke de miljardensteun aan gezinnen en bedrijven ook is afgebouwd. Hij gaf wel aan dat de prijzen inderdaad duurzaam gedaald moeten zijn, en dat de regering de evolutie van de prijzen goed in de gaten zal houden.