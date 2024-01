De Croo: ‘Het sociaaleconomische moet de prioriteit van de volgende regering zijn’

Het sociaaleconomische moet de prioriteit zijn van de volgende federale regering. Dat heeft premier Alexander De Croo zondag duidelijk gemaakt in VTM Nieuws. “Een regering die ons land in stukken knipt en alles nog complexer wil maken, daar pas ik voor”, klonk het.

De Croo herhaalde daarmee de boodschap die hij en Open VLD-voorzitter Tom Ongena maandag al brachten op de nieuwjaarsreceptie van de liberalen: de Open VLD wil na de verkiezingen geen tijd verliezen met ‘in kastelen ons land op te knippen’, maar snel aan de bak gaan met sociaaleconomische hervormingen. ‘De volgende regering zal de vijf jaar die ze heeft moeten gebruiken om ongeveer 400.000 jobs te creëren. Daar moet het over gaan, niet over het opknippen van ons land’, zei de premier zondag op VTM.

Of de Open VLD zichzelf na juni dan ziet samenwerken met de N-VA, die uitdrukkelijk wel een staatshervorming wil, liet De Croo in het midden. ‘Ik kan samenwerken met partijen die jobcreatie en economische groei als prioriteit hebben en die begrijpen dat je ons land moet samenhouden om sterker te staan.’

Hoe dan ook doen de liberalen het niet goed in de peilingen, maar daar wil de premier vooralsnog geen aandacht aan besteden. ‘De enige peiling die telt, is de verkiezing. De economische groei in ons land is het dubbele van die in de eurozone, we hebben meer dan 300.000 jobs gecreëeerd in zeer moeilijke omstandigheden. (…) De prijzen worden aan de meet uitgedeeld.’