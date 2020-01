De samenwerking tussen de zes Brusselse politiezones tijdens de oudejaarsavond en -nacht heeft de noodzaak van een eengemaakt commando aangetoond, meent minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Minister De Crem wil de fusie van de Brusselse politiezones, een programmapunt van zijn partij CD&V, op tafel zien bij de onderhandelingen over een federaal regeerakkoord.

Voor het eerst tijdens oudjaar hebben de Brusselse politiezones gecoördineerd, onder één commando, samengewerkt. In het verleden gebeurde dat al bij grote evenementen, zoals het bezoek van een VS-president. Die samenwerking moest een herhaling van de oudejaarsnacht van vorig jaar voorkomen. Toen waren er rellen in Sint-Jans-Molenbeek en werd de brandweer met vuurwerk en stenen bekogeld. Ook afgelopen nacht waren er tal van incidenten in Brussel, maar anders dan vorig jaar, toen er geen directe arrestaties werden verricht, zijn in totaal meer dan tweehonderd mensen opgepakt. 'Wat vorig jaar foutgelopen is, is nu wel aangepakt. Er is doelgericht en krachtdadig opgetreden. Zo is geweld tegen de interventiediensten vermeden kunnen worden. En met de arrestaties is het probleem van de straffeloosheid, dat maatschappelijk niet meer getolereerd wordt, aangepakt', zegt de woordvoerder van de minister.

Onderhandelingen

Minister De Crem wil de fusie van de Brusselse politiezones op de tafel van de regeringsonderhandelingen zien verschijnen. 'Het samenbrengen van de capaciteit van de zes zones is niet langer een virtueel gebeuren', zegt zijn woordvoerder. De fusie van de Brusselse politiezones is een wens van zowat alle Vlaamse partijen. De Franstalige partijen zijn dan weer tegen. En ook de mensen op het terrein toonden zich tot nu toe geen voorstander. Uit een rondvraag die de UGent op vraag van de regering in 2018 deed bleek dat de burgemeesters en korpschefs van de huidige zes zones tegen zijn. Ze zeggen dat dit onwerkbaar is, omdat die eengemaakte zone geleid zou worden door 19 burgemeesters. Op termijn zou het risico bestaan dat er opnieuw een soort gemeentelijke politie ontstaat.