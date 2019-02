De Block heeft geen oren naar opvangcentrum voor transmigranten

De Block reageert daarmee op een oproep van zes ngo's, waaronder Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Arsen Zonder Grenzen, in een nieuw rapport over de migrantenpopulatie in het Maximiliaanpark nabij het Noordstation in Brussel.

Zij vragen dat de overheid zelf geld vrijmaakt voor minstens één goed uitgerust en makkelijk toegankelijk Centrum voor Opvang en Oriëntatie in Brussel, met kleinere antennes op plaatsen zoals Bredene of Zeebrugge.

De organisaties zien heil in zo'n tijdelijke opvang om er correcte, volledige, begrijpelijke en proactieve informatie te geven aan de migranten.

Maar minister De Block is niet van plan op het pleidooi in te gaan. 'Transmigranten kunnen net als anderen asiel aanvragen en de procedure doorlopen, waarbij ze op het einde asiel krijgen of het land moeten verlaten. De regels gelden voor iedereen', zegt de woordvoerder van de minister.