Ngo's roepen regering op om asielbeleid bij te sturen: 'Veel transmigranten kraken pas híér in België'

Zes ngo's die in gespreide slagorde hulp verleenden aan transmigranten in het Maximiliaanpark bieden sinds een jaar samen hun diensten aan in een 'humanitaire hub' bij het Brusselse Noordstation. In een nog ongepubliceerd rapport, dat Knack kon inkijken, komen de ngo's tot harde vaststellingen. 'Het zijn de ervaringen in België die de emmer doen overlopen.'