'Een verademing' vond auteur David Van Reybrouck zijn Grote Gelijk-date. 'Zélfs als je het eens bent, heb je er iets aan. Maar zorg dat je gegeten hebt.'

Bijna 2000 mensen hebben morgen afgesproken om een praatje te slaan. Dat zou weinig opmerkelijk zijn ware het niet dat die mensen elkaar volstrekt niet kennen. En wat ze wél weten van elkaar, is dat ze het over erg veel oneens zijn. Dat is net de opzet van Het Grote Gelijk, het project van Knack, De Standaard, Bruzz en StampMedia.

...