Toponderhandelaars over gelijk hebben en gelijk krijgen: 'Breng je dossiers mee en laat je ego thuis'

Simon Demeulemeester Redacteur Knack

Hoe erg is de polarisering in Vlaanderen en wat valt ertegen te doen? Die vraag is het uitgangspunt van Het Grote Gelijk, het project waarmee Knack, De Standaard, Bruzz en Stampmedia mensen met verschillende meningen in gesprek laten gaan. Op zaterdag 4 mei koppelen wij u, lezer, aan uw tegenpool op de grote debatdag van het Grote Gelijk. Ter voorbereiding spraken we met een aantal doorgewinterde onderhandelaars over het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.'

De Amerikaanse President Lyndon B. Johnson met rechter Abe Fortas 'Om mensen te overtuigen gebruikte hij een mix van belaging, vleierij en bedreigingen.' © belga